Non era mai accaduto prima che un concorrente squalificato avesse l'opportunità di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip: la sera del 5 dicembre, Alfonso Signorini ha spiazzato tutto il pubblico annunciando l'imminente ritorno a Cinecittà di Ginevra Lamborghini. La ragazza ha parlato di una breve "vacanzina", infatti non sarà in gara ma solamente ospite per una settimana: l'obiettivo è smuovere le dinamiche tra i vipponi, soprattutto quelle amorose con protagonista Antonino. Proteste social per la scelta degli addetti ai lavori di dare ancora spazio a un personaggio che loro stessi hanno espulso per incitamento al bullismo.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Gli autori del Grande Fratello Vip proprio non vogliono rinunciare alla dinamica ribattezzata "gintonic": anche se Ginevra non è più nella casa da mesi, quasi in ogni puntata viene tirata in ballo e messa in contatto con Antonino.

A distanza di una settimana dal suo ritorno tra le mura di Cinecittà per un confronto con Spinalbese e poi con Oriana Marzoli, la ragazza ha avuto un'altra grande possibilità.

Come lei stessa ha annunciato al termine della diretta del 5 dicembre, Lamborghini rientrerà nuovamente nella casa più spiata d'Italia, ma stavolta per restarci per un periodo.

"Vado ha farmi una vacanzina, ne ho bisogno", ha detto l'ereditiera al presentatore che si è mostrato contentissimo della novità che gli era stata appena comunicata.

I commenti del pubblico del Grande Fratello Vip

Il ritorno di Ginevra tra le mura del Grande Fratello Vip, però, ha una scadenza: la giovane rimarrà reclusa per una settimana soltanto e quindi non sarà di nuovo una concorrente. Lamborghini, dunque, ha accettato di essere ospite del reality-show per sette giorni a partire da lunedì 12 dicembre (ovvero dopo aver portato a termine l'obbligatoria quarantena che devono fare tutti i personaggi che vanno a vivere a Cinecittà, anche se per un breve periodo).

L'obiettivo degli addetti ai lavori, è quello di mettere Antonino a confronto con l'unica inquilina che gli ha smosso qualcosa dentro, come lui stesso ha ammesso più volte davanti alle telecamere. Curiosità anche per la reazione che Oriana e Giaele avranno alla convivenza con l'ereditiera; soprattutto la venezuelana, infatti, dovrebbe essere molto gelosa della sorella di Elettra.

Quello di Ginevra, però, potrebbe non essere l'unico ingresso in programma per la prossima puntata: Alessandro Rosica ha fatto sapere che il 12/12 dovrebbe entrare nella casa anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. La donna sarebbe già in quarantena e, a differenza di Lamborghini, debutterebbe nel cast come nuova concorrente.

Il malcontento degli spettatori del Grande Fratello Vip

Da quando è stato ufficializzato il ritorno di Ginevra al Grande Fratello Vip, sui social network è montata una protesta piuttosto veemente.

In tantissimi, infatti, si sono esposti per dirsi contrariati dall'opportunità che è stata data alla ragazza che mesi fa è stata squalificata per le frasi indelicate che ha detto su Marco Bellavia ("Merita di essere bullizzato").

"Che schifo, soprattutto verso il pubblico", ha commentato una spettatrice raccogliendo parecchi consensi.

Anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha dissentito pubblicamente con la decisione di riaccogliere tra le mura di Cinecittà Lamborghini: "Pessimo esempio per tutti. Ha incitato al bullismo, l'avete espulsa e ora la rimettete dentro? Vergognatevi due volte".

"Io avrei fatto tornare Marco e non la raccomandata Ginevra", ha concluso il romano su Twitter.