Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà un triangolo sentimentale. Già da qualche giorno, Alice ha iniziato a fare la corte a Nunzio e, negli episodi che andranno in onda dal 12 fino al 16 dicembre, Cammarota cederà alla passione con la nipote di Marina.

In particolare Chiara otterrà un permesso per tornare a Napoli, ma deciderà di non farlo perché non vuole passare le feste in allegria dopo la prematura scomparsa di suo padre. A quel punto, il cuoco di Caffè Vulcano sarà deluso dalla fidanzata e si lascerà andare alla passione con Alice.

Un posto al sole, anticipazioni al 16/12: Chiara delude Nunzio Cammarota

Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 16 dicembre, Chiara continuerà a essere lontana da Napoli e continuerà a seguire il percorso di riabilitazione, per disintossicarsi dalla dipendenza di sostanze stupefacenti. Con l'arrivo delle festività natalizie, la giovane Petrone otterrà un permesso per lasciare la struttura dove è ricoverata ma, inaspettatamente, deciderà di non usufruire di tale possibilità. Nel momento in cui Cammarota scoprirà la decisione della sua fidanzata, ne sarà deluso.

Chiara preferirà non tornare nel capoluogo campano perché non vuole festeggiare , vista la prematura scomparsa di suo padre Giancarlo.

Un posto al sole, trame al 16/12: Nunzio è deluso da Chiara e si avvicina ad Alice

Nunzio sarà molto deluso dal comportamento della sua compagna.

Intanto Silvia deciderà di assumere Alice a Caffè Vulcano. Pertanto, Cammarota e Pergolesi lavoreranno insieme e la ragazza avrà modo per stuzzicare ulteriormente il cuoco.

Le anticipazioni rivelano che inizialmente lo chef continuerà a pensare a Chiara, non badando alla corte della ragazza, ma nel momento in cui scoprirà che Petrone ha rinunciato a passare le festività con lui, inizierà a cedere alle lusinghe della sua corteggiatrice.

Upas, episodi al 16/12: Nunzio tradisce Chiara con Alice

La tentazione sarà tanta e Nunzio, a un certo punto, si lascerà andare alla passione con Alice.

Tutto accadrà quando la ragazza andrà a bussare alla porta del suo vicino di casa e lo troverà mezzo svestito: ben presto fra i due scatterà la scintilla.

La coppia quindi si lascerà andare alla passione: al momento non è chiaro cosa decideranno di fare i due giovani dopo questo momento di forte avvicinamento, né se il giovane sarà colto dai sensi di colpa per questo tradimento.