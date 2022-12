Continuano a essere sempre più intriganti gli appuntamenti con Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 2 al 6 gennaio, svelano che Alice prenderà una decisione drastica, anche se non è ancora dato sapere quale. Clara invece si troverà in seria difficoltà. La donna non saprà se credere alle parole di Diego o a quelle di Alberto. Viola capirà quali sono i suoi veri sentimenti per Damiano. Nunzio invece, soffrirà per la distanza da Chiara.

Spoiler Un posto al sole al 6 gennaio: Palladini infastidito da Niko

Nunzio e Chiara attraverseranno una crisi sentimentale.

Alice sarà convinta di esserne la responsabile e una sua azione scellerata rischierà di rivelare il tradimento di Nunzio. Cammarota riuscirà fortunatamente a evitare che la verità venga a galla. Lo chef deciderà di parlare con Alice, per mettere le cose in chiaro una volta per sempre. Nunzio penserà di essere stato esaustivo con la ragazza, ma in realtà potrebbe non essere veramente così. Mariella organizzerà la cena di Capodanno, a cui sarà invitato anche Cerri. L'uomo si ritroverà in una situazione imbarazzante quando si ritroverà davanti Castrese con una sorpresa. Cerruti scoprirà che Castrese è Bufalotto, ma non riuscirà a convincersene veramente.

Alberto scoprirà che Niko si è messo all'opera per risolvere la questione del furto di gioielli appartenenti alla famiglia di Lara.

Palladini non prenderà bene l'intromissione di Niko, ma ne sarà anzi parecchio infastidito. Lia continuerà a non avere scrupoli nei confronti di Diego, manipolando l'uomo a suo piacimento. Longhi riuscirà a trovare un modo per entrare in possesso del prezioso bottino, andando a discapito di Diego.

Trame Un posto al sole gennaio: Micaela cerca di avvicinarsi il più possibile a Samuel

Diego dirà a Clara che Alberto ha rubato i gioielli di Lia. Al contrario, il suo compagno continuerà a professarsi innocente. Curcio sarà in difficoltà, perché non saprà a chi credere realmente. Ben presto però, la ragazza dovrà prendere una posizione.

Per Viola ed Eugenio sembrerà non esserci più nulla da fare. L'insegnate sarà infatti sempre pi vicina a Damiano e si renderà conto di provare qualcosa per lui. Speranza vorrà liberarsi di Micaela e Mariella lo aiuterà. La donna farà al nipote una proposta molto strana.

Alice penserà di avere ancora una possibilità con Nunzio, mentre quest'ultimo soffrirà per Chiara. Per ottenere ciò che vuole, Alice porrebbe arrivare a compiere delle azioni scellerate. La nonna Marina sarà terrorizzata da una decisone drastica della nipote. Rosa riceverà una notizia che la metterà in allarme sul suo futuro e su quello del figlio.