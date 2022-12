Per Antonella è un periodo molto difficile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La vippona in questi giorni si è sentita sconsolata e non supportata da nessuno neanche da Edoardo Donnamaria, il suo fidanzato. Proprio a tal proposito la donna ha iniziato ad avere dubbi sulla sua storia amorosa.

GFVip lo sconforto di Antonella

Nei giorni scorsi la influencer aveva più volte accusato il ragazzo di essere cambiato e, durante il giorno del 25 dicembre 2022, presa da un momento di sconforto, Antonella è scoppiata a piangere, pensando ad alcune frasi del suo fidanzato che l’hanno ferita.

Edoardo Donnamaria ha infatti detto che secondo lui è impossibile che Fiordelisi sia sempre la preferita del pubblico e, questa esternazione, ha turbato la giovane donna. Supportata da Dana, Andrea e Alberto, Antonella si è lasciata andare ad uno sfogo. Visibilmente turbata, ha abbracciato Dana e ha confessato: “Mi sento sola”, ammettendo di non sentirsi sostenuta da nessuno, neanche dal suo ragazzo. Dana ha cercato di consolare la donna, dicendole che anche da sola, lei può farcela, in quanto ha sempre una fetta di pubblico dalla sua parte. Fiordelisi ha proseguito il suo sfogo contro Donnamaria, dicendo: “Non lo riconosco più, mi sembra più freddo, secondo me si sta facendo condizionare troppo dagli amici”.

Secondo Dana invece, la loro storia d’amore è ancora alla fase iniziale ed Edoardo non è cambiato, è sempre stato così ma Antonella non aveva ancora conosciuto questa sfumatura del suo carattere. Antonella tuttavia conclude dicendo di voler iniziare ad essere più distaccata come all’inizio, anche se potrebbe risultarle difficile.

Scontro tra Edoardo Donnamaria e Luca Salatino

Edoardo Donnamaria nelle ultime ore, oltre ad Antonella, ha suscitato anche l’ira di Luca Salatino. Edoardo ha fatto una battuta opportuna sul papà dello chef romano e quest’ultimo ha deciso di non rivolgergli più la parola. Tuttavia, nella serata di domenica 25 dicembre 2022, approfittando di un momento di quiete, Donnamaria ha deciso di chiarire con Luca.

Durante la battuta, il volto di Forum ha sottolineato la somiglianza del papà di Luca, con un noto conduttore televisivo e questo ha scatenato l’ira dell’ex pugile il quale, sin dal suo ingresso in casa, ha sempre detto di non voler che la sua famiglia venga nominata. Edoardo ha provato a chiedere scusa, ammettendo di aver sbagliato la battuta e anche il momento, e che la sua intenzione non era quella di ridicolizzare il padre di Salatino. Luca tuttavia è sembrato fermo e deciso sulla sua posizione fino a quando, stanco di parlare, si è rifugiato nella sua camera. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se i due faranno la pace.