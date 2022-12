L'appuntamento con Un posto al sole è previsto dal 2 al 6 gennaio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni della soap opera serale rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Nunzio, il quale si ritroverà a essere spiazzato da una confessione che arriverà in maniera del tutto inaspettata da parte della sua fidanzata Chiara Petrone.

Occhi puntati anche su Rosa che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia.

Nunzio è geloso di Alice: anticipazioni Upas 2-6 gennaio

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana fino al 6 gennaio 2023 rivelano che Nunzio e Chiara parteciperanno alla festa di fine anno organizzata da Alice.

La serata prenderà una piega del tutto inattesa, quando Nunzio vedrà Alice divertirsi un po' troppo con alcuni degli invitati.

La reazione del cuoco non sarà delle migliori, al punto che finirà per perdere la pazienza anche nei confronti della fidanzata, tanto da voler abbandonare la festa.

Il ragazzo si sentirà in forte crisi e si renderà conto del fatto che la nipote di Alice non gli è per niente indifferente.

Chiara spiazza Nunzio: anticipazioni Upas 2-6 gennaio 2023

Il colpo di scena di questa settimana di programmazione della soap opera serale di Rai 3, però, ci sarà quando Chiara lascerà di nuovo Napoli, ma prima di farlo spiazzerà il suo fidanzato.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, con grande franchezza, Chiara dirà a Nunzio che non è giusto che un bel ragazzo come lui non possa godersi la vita per i problemi della sua ragazza.

Chiara riterrà che Nunzio meriterebbe di viversi una storia d'amore spensierata e felice, una confessione spiazzante che potrebbe mettere ancora più in crisi il giovane Cammarota, che nel corso dell'ultimo periodo si è molto sacrificato per amore della sua ragazza.

Rosa riceve una pessima notizia: anticipazioni Upas 2-6 gennaio 2023

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana fino al 6 gennaio 2023 rivelano che Rosa riceverà una notizia choc che potrebbe rivelarsi pessima non solo per lei, ma anche per il suo amato Manuel.

Alberto scoprirà che Niko si sta interessando alla tanto discussa questione dei gioielli che sta tenendo banco a Palazzo Palladini.

Il giovane avvocato avrà intenzione di dare una mano a Lia per permetterle di tornare in possesso di quei gioielli, che a quanto pare appartenevano alla sua famiglia. La donna vorrà recuperarli a tutti i costi e a quel punto la situazione finirà per complicarsi sempre più.

Salvatore, intanto, deciderà di partecipare alla cena di Capodanno organizzata da Mariella: ad attenderlo ci saranno un bel po' di sorprese inaspettate, tra cui la presenza di Castrese tra gli invitati.