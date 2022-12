Marco Bellavia è il motivo principale per il quale Ginevra Lamborghini è stata squalificata a inizio ottobre dal Grande Fratello Vip: dopo aver detto frasi che giustificavano il bullismo nei confronti dell'uomo, la ragazza era stata espulsa a meno di un mese dal suo ingresso nella casa. Lunedì prossimo, 12 dicembre, l'ereditiera rientrerà tra le mura di Cinecittà e ci resterà per una settimana come ospite d'onore: la scelta degli autori non è piaciuta a molti spettatori né all'ex concorrente che anche a causa sua è stato costretto a ritirarsi dal gioco.

Il parere del protagonista del Grande Fratello Vip

La notizia che Ginevra tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per una settimana, ha fatto storcere il naso a molti: tra i fan, ad esempio, c'è chi ha usato i social network per protestare e per dirsi indignato dalla decisione di dare l'ennesima possibilità di farsi vedere ad una concorrente che non si è distinta per il comportamento ineccepibile quando è stata reclusa.

Chi segue la settima edizione del reality-show dall'inizio, sicuramente ricorderà che Lamborghini è stata squalificata dal gioco dopo tre settimane per aver detto la seguente frase su Bellavia: "Merita di essere bullizzato".

Contrariamente a quello che è successo in passato con gli altri inquilini espulsi, l'ereditiera è sempre stata in studio e quasi in ogni puntata ha avuto spazio per commentare il percorso di Antonino.

Il commento del mentalista del Grande Fratello Vip

Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Ginevra ha raggiunto Alfonso Signorini al centro dello studio e ha confermato che la settimana successiva sarebbe andata a farsi una "vacanza" nella casa. La scelta degli autori è abbastanza chiara: mettere alla prova Antonino, facendogli trascorrere sette giorni con la persona che ha indicato come la più vicina ai suoi giusti, soprattutto caratterialmente.

Il rientro di Lamborghini, poi, scatenerà la gelosia di Oriana e probabilmente anche quella di Giaele, innescano nuove dinamiche da proporre ai telespettatori.

Se gli addetti ai lavori puntano ancora molto sull'ereditiera e su quello che può dare tra le mura di Cinecittà, fuori sono in molti a non approvare il suo imminente ritorno come ospite d'onore, soprattutto perché è stata espulsa per un motivo serio.

Tra coloro che si stanno esponendo per criticare il rientro di Ginevra nella casa per una settimana, c'è anche Marco Bellavia. Tramite Twitter, infatti, il mentalista ha commentato così questa nuova possibilità che è stata data alla ragazza: "Viene premiata dopo la squalifica? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti altri. Io sono contrario e deluso".

Niente Fariba al Grande Fratello Vip

"Sono allibito e incredulo, vediamo il da farsi", ha aggiunto Bellavia su Instagram in risposta alle tante fanpage che stanno protestando per l'opportunità che è stata data a Ginevra dopo la squalifica di alcuni mesi fa.

Le "rivolte" social non dovrebbero impedire a Lamborghini di raggiungere il suo obiettivo: la giovane, infatti, è in isolamento da giorni e lunedì 12 dicembre rientrerà nella casa.

Chi non dovrebbe varcare la soglia della porta rossa nonostante il suo ingresso fosse quasi ufficiale, è Fariba Tehrani: la mamma di Giulia Salemi era in lizza per il ruolo di concorrente ma, stando a quello che ha raccontato Alessandro Rosica nelle scorse ore, tutto sarebbe saltato per motivi di salute.

L'esperto di Gossip ha parlato di un problema piuttosto serio, che avrebbe spinto la donna a preferire di restare in compagnia della figlia e del cognato Pierpaolo Pretelli.