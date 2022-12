Ennesimo crollo emotivo per Luca Salatino al Grande Fratello Vip: il ragazzo si è lasciato andare alle lacrime al termine della 24esima puntata, quella che è stata trasmessa in tv il 19 dicembre. Parlando con i compagni, il tronista ha fatto sapere che a fine mese abbandonerà la casa per riunirsi ai suoi affetti: oltre alla mancanza della fidanzata Soraia, il romano sta soffrendo la "reclusione" e vuole ritrovare la sua libertà al più presto.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo qualche settimana di silenzio, lunedì 19 dicembre su Canale 5 si è tornati a parlare di Luca e della sua famiglia: nel corso della 24esima puntata del Grande Fratello Vip (quella che ha visto due nuovi ingressi e l'incontro tra George e l'ex fidanzata Samara), Alfonso Signorini ha permesso a Salatino di rivedere i suoi genitori.

Il faccia a faccia in questione ha commosso sia dentro che fuori la casa: Sonia Bruganelli, ad esempio, non ha trattenuto le lacrime quando ha ascoltato l'emozionante storia della famiglia dello chef, in particolare il legame controverso con il padre.

Questa sorpresa serviva anche per dare carica al vippone che da tempo dice di voler interrompere l'avventura per la forte mancanza che sente della compagna Soraia, che non abbraccia da oltre tre mesi.

L'anticipazione sul futuro lontano dal Grande Fratello Vip

A fine puntata, Luca si è ritrovato a chiacchierare con Nikita e Davide e a loro ha confessato che presto abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip. Luca annuncia dunque il suo ritiro. Lo chef ha indicato come periodo giusto del suo abbandono fine dicembre, probabilmente quando tutti gli storici concorrenti del cast saranno chiamati a prendere una decisione sul loro futuro tra le mura di Cinecittà (visto il prolungamento del reality fino ad aprile, i veterani dovranno scegliere se proseguire l'avventura o se interromperla).

"Soraia mi manca troppo. Stiamo insieme da poco tempo e non posso restare qui altri due mesi e fare il morto. Tutto questo periodo chiuso, mi pesa. Non ce la faccio più", ha fatto sapere Salatino dopo aver ricordato le sue recenti esperienze tv che l'hanno tenuto lontano dalla sua quotidianità per oltre un anno.

"Anche loro sanno che esco, lo faccio per lei.

Ho un pensiero costante che non se ne va. La fine è arrivata", ha aggiunto l'ex tronista nel discorso col quale ha anticipato la sua imminente "dipartita" dal programma di Canale 5.

Luca, dunque, ha detto che in una delle prossime puntate ufficializzerà la sua decisione di ritirarsi, non accettando l'allungamento del format.

I temi dell'ultimo appuntamento col Grande Fratello Vip

Luca Salatino, dunque, sembra deciso nel voler mettere fine all'esperienza nella casa più spiata d'Italia: dopo circa 100 giorni da "recluso", il romano è pronto a tornare alla sua vita e a riabbracciare la fidanzata Soraia.

Lunedì 19 dicembre, però, al Grande Fratello Vip si è parlato anche di: Ginevra che ha terminato la sua settimana da ospite, di Antonella ed Edoardo che hanno fatto pace, dei due nuovi concorrenti Dana Saber e Andrea Maestrelli, degli scontri tra Attilio e Charlie (quest'ultimo è stato eliminato dal televoto con l'8%, mentre Giaele è stata la più apprezzata dai telespettatori con la percentuale del 30% su sei inquilini) e delle nomination.

I più votati della 24esima puntata sono stati: Oriana, Sarah, Antonella e Antonino (che è stato salvato dal pubblico nonostante avesse chiesto di essere mandato via). Il vippone che fino a lunedì prossimo riceverà il maggior numero di preferenze dalla gente, sarà immune e manderà a rischio uno degli altri tre al televoto settimanale.