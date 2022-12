Lunedì 19 Dicembre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta non sono mancati i vari confronti e colpi di scena e, dopo la puntata, Antonella Fiordelisi ha avuto un duro scontro sia con Edoardo Tavassi che con Micol Incorvaia, colpevoli di averla nominata.

Fiordelisi furiosa con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Subito dopo la diretta, Antonella è andata da Edoardo Tavassi, dicendogli: “Fai il buffone e basta in puntata. Fai l’amico con tutti ed è facile andare avanti facendo così.

Tu vai dove tira il vento”. Immediatamente il fratello di Guendalina ha risposto dicendo che lei in puntata per due volte di fila gli ha dato del falso. Tavassi contro Antonella ha anche aggiunto: “Più volte io ti ho detto che tu in puntata diventi spietata e non guardi in faccia nessuno. Tutti ti hanno capito, anche la gente a casa ha capito, sei falsa”. Infine Edoardo ha detto che anche il pubblico è stato contento quando lui ha nominato Antonella e che nonostante gli aerei, la gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio, cioè si è accorta che in puntata Fiordelisi cambia faccia, diventando più falsa. Antonella ha anche cercato di attaccare Micol Incorvaia, dicendole: “Tu Micol fai sempre domande stupide.

Viviti questa esperienza per migliorare e correggere le cose della tua vita. Sei riuscita anche ad allontanare il tuo fidanzato da me”. Per tutta risposta la sorella di Clizia ha detto di non essere interessata ad Antonella e alla sua eventuale eliminazione, bensì le ha consigliato di smetterla di usare sempre le solite parole e iniziare ad essere più sincera.

Dinanzi a questa risposta, Antonella ha concluso dicendo a Micol: “Hai trent’anni, cresci”.

Charlie eliminato definitivamente, 4 nuovi vip al televoto e riassunto puntata 19 dicembre

Charlie Gnocchi nella puntata di lunedì 19 dicembre, è stato definitivamente eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. Charlie era già stato eliminato qualche settimana fa, ma grazie al biglietto di ritorno era rientrato in gara fino alla diretta del 19 dicembre dove è stato costretto a lasciare il gioco per sempre.

Durante la diretta sono finiti al televoto quattro nuovi vipponi: Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.Il televoto verrà chiuso nella prossima diretta di lunedì 26 Dicembre. Durante l'appuntamento del 19 dicembre, George Ciupilan ha ricevuto una sorpresa dalla sua ex fidanzata, mentre Oriana Marzoli ha avuto un nuovo faccia a faccia con Antonino Spinalbese. Ginevra Lamborghini invece è uscita dalla casa dopo un periodo come ospite, dicendo dunque addio ad Antonino. Momento di commozione anche per Luca Salatino, il quale ha avuto la sorpresa in giardino di suo padre. Infine, per la prossima puntata sono stati annunciati due nuovi concorrenti: Andrea Maestrelli e Dana Saber.