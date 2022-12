Sta facendo molto discutere un video in cui si vede Oriana strattonare ripetutamente Antonino nella casa del Grande Fratello Vip. Come ha documentato anche l'influencer Deianira Marzano su Instagram, la notte scorsa la venezuelana avrebbe reagito male ad un rifiuto di Spinalbese: quest'ultimo avrebbe detto no a condividere il letto con Marzoli. Un parere che stanno condividendo molti fan, è che la ragazza sarebbe stata troppo aggressiva con il coinquilino, che è stato spinto e "preso a calci" per un bel po' di tempo.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Accantonato il loro breve ma passionale flirt, sembra che Antonino e Oriana stiano cercando di avere un rapporto d'amicizia: l'altra sera, ad esempio, la vippona ha massaggiato il coinquilino per quasi un'ora a letto.

Il legame tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip, però, continua ad essere altalenante: la notte scorsa, infatti, le telecamere hanno sorpreso Marzoli mentre spingeva, strattonava e tirava calci a Spinalbese.

Secondo la ricostruzione che hanno fatto gli spettatori della diretta su Mediaset Extra, la venezuelana avrebbe reagito in modo un po' eccessivo in seguito al rifiuto del parrucchiere di dormire con lei.

Anche se l'ex di Belen ha sorriso più volte mentre la compagna d'avventura lo "maltrattava" fisicamente, molti fan pensano che si sia superato il limite.

La sceneggiata al Grande Fratello Vip

Nel video che anche Deianira ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dunque, si vede Oriana dare calci e spintoni ad Antonino in camera: quando il concorrente si è messo a letto, Marzoli gli è salita sopra ed è rimasta in piedi sulla sua schiena per un po'.

Queste immagini non sono piaciute a molti spettatori del Grande Fratello Vip: gli stessi che giorni fa hanno chiesto provvedimenti per le volgarità che Charlie ha detto su Oriana e per le risate di Spinalbese a quelle parole.

Sui social network, infatti, è possibile leggere i commenti di chi condanna il comportamento eccessivo della vippona: "Lui sarebbe un insensibile maschilista e lei la poveretta vittima, è così no? Non giustificate l'ingiustificabile solo per affossare le persone".

"Oriana ha avuto questi modi aggressivi perché Antonino l'ha rifiutata di nuovo, lei voleva mettersi nel suo letto", "Poi fatela passare ancora per quella sedotta e abbandonata", "Scherzavano?

Va bene, ma lei è troppo aggressiva", "Se l'avesse fatto lui avreste chiesto subito la squalifica", "Ma poi con che presunzione si comporta così?", questi sono altri pareri che i fan del reality hanno espresso su Twitter.

La confidenza spiazzante al Grande Fratello Vip

In queste ore, però, Oriana è al centro dell'attenzione anche per una confidenza che ha fatto a Sarah nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo aver massaggiato Antonino per circa un'ora, la concorrente ha raggiunto l'amica Altobello e le ha sussurrato ad un orecchio: "Ho un ritardo".

Questa confessione sta impazzando sul web da oltre una giornata, anche perché Marzoli ha sempre ammesso di aver avuto dei rapporti intimi con Spinalbese tra le mura di Cinecittà.

Una battuta che hanno fatto molti spettatori dopo aver saputo del ritardo di Oriana, è quella sul sogno che Sonia Bruganelli aveva detto di avere prima che iniziasse la settima edizione: l'opinionista, infatti, dichiarò che le sarebbe tanto piaciuto assistere al percorso di una concorrente in dolce attesa.

Attualmente non sono emersi ulteriori dettagli su questa situazione, se non lo "scontro fisico" che la venezuelana ha avuto con il parrucchiere la notte scorsa, quando sarebbe stata rifiutata.