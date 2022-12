Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a sabato 10 dicembre, Ridge si rifiuterà di credere che Eric possa avere il suo consenso all'unione tra Quinn e Carter e chiederà al padre di cacciare via Fuller da casa Forrester. Inoltre, Thomas negherà a Steffy di provare qualcosa verso Hope, mentre Brooke chiederà a Katie di restare al fianco di Eric.

Ridge e Brooke non credono alle giustificazioni di Quinn e Carter

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 5 al 10 dicembre, Justin parlerà con Ridge e Brooke e spiegherà di aver visto Quinn e Carter in atteggiamenti intimi. I due, per sincerarsi che quanto detto dall'avvocato corrisponda a realtà, si recheranno nel loft dello Walton e comprenderanno che tutto era vero. Sia Fuller che il suo amante spiegheranno a Ridge e Brooke che Eric è a conoscenza della situazione e che nessun tradimento sta avvenendo ai suoi danni. Forrester e Logan si rifiuteranno di credere alle loro parole, pensando che si tratti solo di giustificazioni.

Katie conferma a Brooke che Quinn non ha mentito

Secondo le anticipazioni televisive fino al 10 dicembre, Quinn sarà spaventata per il duro confronto avuto con Ridge e Brooke ed andrà presso Villa Forrester, per raccontare al marito che il figlio ormai sa tutta la verità. Intanto, Eric si troverà insieme a Katie e le rivelerà di avere un problema personale che non gli permette di poter soddisfare appieno le esigenze della moglie.

Di fronte a questa situazione, l'unica scelta che gli si è posta davanti è stata quella di farla tornare insieme a Carter.

Nel frattempo, Brooke sarà scioccata per quanto accaduto e sarà sua intenzione parlarne direttamente con Katie. Quest'ultima le confermerà che Quinn non ha mentito. In tutto questo, pure Ridge giungerà nella residenza dei Forrester e dialogherà immediatamente con il padre, il quale gli ribadirà la buona fede di Fuller.

Lo stilista, però, si rifiuterà di credere alle sue parole e proverà in ogni modo a convincerlo che lasciare la donna è l'unica scelta corretta da fare. Eric, però, gli risponderà che pur di non restare da solo, è disposto a vedere la sua donna insieme ad un'altra persona.

Hope è felice del cambiamento di Thomas

In base agli spoiler della prossima settimana, Finnegan si troverà insieme a Hope nello chalet e le rivelerà di voler approfondire meglio la conoscenza con Sheila. La giovane Logan gli suggerirà di dare priorità a Steffy, Kelly e Hayes. Intanto Eric respingerà ogni tentativo di Ridge di fargli cambiare idea su Quinn. Nello stesso tempo Katie e Brooke parleranno di Eric e delle scelte sofferte prese nell'ultimo periodo.

La Logan senior inviterà la sorella a restare al fianco dell'uomo.

Infine Thomas e Hope saranno alla Forrester Creations e il ragazzo le consegnerà i suoi ultimi disegni. La donna sarà felice per i progressi fatti da Forrester. Steffy vedrà il loro dialogo e chiederà al fratello se prova ancora qualcosa verso Hope. Lui però le risponderà di avere solo una profonda ammirazione.