Alessandro Rosica ha riportato un presunto retroscena sul Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, l'esperto di Gossip ha sostenuto che la prossima edizione del Reality Show non sarebbe più condotta da Alfonso Signorini. Inoltre, il diretto interessato ha rivelato che potrebbero essere sostituite anche le opinioniste del programma. Al momento si tratta solo di un pettegolezzo, poiché Mediaset non ha confermato o smentito nulla.

Le dichiarazioni dell'esperto

Tramite il suo account social, Alessandro Rosica ha spiegato che la prossima edizione del Grande Fratello Vip subirà un cambiamento radicale.

Nello specifico, l'esperto di gossip ha spiegato che il conduttore non sarebbe più il direttore del magazine Chi: "Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip". Inoltre, il diretto interessato ha aggiunto: "Cambieranno anche gli opinionisti".

Ovviamente, non c'è alcuna certezza ma si tratta di un semplice pettegolezzo. Il colosso di Cologno Monzese non ha rivelato la strategia dell'azienda per la prossima stagione. Dal canto suo, neanche l'attuale conduttore del reality show ha proferito alcuna parola sul suo futuro. Lo stesso vale per Orietta Berti e Sonia Bruganelli, attualmente opinioniste del GFVip 7. Sul ruolo di Giulia Salemi, invece, Rosica non si sarebbe pronunciato.

Le ipotesi sul prossimo GFVip

Alessandro Rosica, conosciuto sui social come "Investigatore Social", in passato ha fornito delle anteprime veritiere. Per esempio, fu il primo a dire che tra Diletta Leotta e Can Yaman la relazione era giunta al capolinea prima che i due lo rendessero ufficiale. Inoltre, lo stesso esperto di gossip annunciò prima di tutti la fine della favola tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Nel caso della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il ragionamento dell'esperto potrebbe non essere infondato. Per quanto riguarda l'ipotetica mancata riconferma di Signorini, potrebbe trattarsi di una decisione aziendale per come il conduttore ha trattato il caso legato a Marco Bellavia. In merito alle opinioniste, invece, Berti non sarebbe riuscita a vestire al 100% i panni dell'opinionista: l'idea è che la cantante abbia accettato il ruolo solo dietro un grande compenso e per promuovere il suo cofanetto musicale.

Sonia Bruganelli, dal canto suo, già lo scorso anno aveva detto di voler lasciare il ruolo di opinionista ma poi, con grande sorpresa, è tornata a commentare il percorso dei "vipponi". Il futuro di Giulia Salemi, infine, potrebbe essere in Rai: lo scorso anno, già il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli era stato chiamato a Domenica In da Mara Venier e da Carlo Conti a Tale e Quale Show.