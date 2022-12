La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardo l'episodio di giovedì 15 dicembre riportano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) rivelerà a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) che la crisi sentimentale della sua famiglia potrebbe influire sulla sua decisione di partire per Washington. Vogliosi che Stefania e Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) lascino Milano per partire negli Stati Uniti, sia Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), assieme a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), che Ezio (Massimo Poggio), insieme a Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), escogiteranno qualcosa per convincere la coppia ad andare a Washington.

Armando Ferraris (Pietro Genuardi), proverà a convincere Clara Boscolo (Elvira Camarrone) a partecipare alla gara ciclistica, nel frattempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) riceverà una lettera da parte di Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). Stefania, infine, scoprirà che Marco ha rinunciato all'offerta di lavoro statunitense per lei.

Stefania confesserà all'amica Irene che la crisi sentimentale della sua famiglia potrebbe farla decidere di non partire più alla volta degli Stati Uniti

Le anticipazioni della fiction daily di Rai 1 riguardo la puntata di giovedì 15 dicembre, svelano che la crisi sentimentale tra Ezio e Veronica avrà delle ripercussione sia sull'umore che sulle scelte di Stefania.

La giovane scrittrice, a tal proposito, rivelerà all'amica Irene che la diatriba tra Teresio e Zanatta senior potrebbe farla tornare sui suoi passi in merito alla decisione di partire per l'America assieme al fidanzato.

Notando lo scoramento della giovane Colombo, sia Matilde e Vittorio che Veronica ed Ezio escogiteranno qualcosa per far sì che la giornalista in erba non rinunci alla sua partenza oltreoceano.

Ludovica scriverà una lettera ad Adelaide avvertendola che presto tornerà a Milano

Nonostante Clara si dimostri convinta a non voler prendere parte alla gara di ciclismo, il capo magazziniere Armando proverà a far cambiare idea alla nuova Venere in tal senso.

Adelaide, al contempo, sceglierà di presenziare alla serata al Circolo e lo farà a testa alta.

La contessa, nel mentre, sarà raggiunta da una missiva inviatale da Ludovica, con quest'ultima che la metterà al corrente che farà presto ritorno nel capoluogo lombardo.

Matilde e Vittorio, successivamente, si confronteranno in merito alle loro rispettive situazioni sentimentali.

Stefania, infine, verrà a sapere che Marco ha deciso di non partire più per Washington, rinunciando all'offerta di lavoro.