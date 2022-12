Iniziano a trapelare i nomi dei personaggi famosi che a breve entreranno nella casa del Grande Fratello Vip. Il sito web Tvblog, ad esempio, il 9 dicembre ha anticipato che lunedì prossimo varcherà la soglia della porta rossa Riccardo Fogli: quella sera, però, gli ingressi saranno due in totale.

Aggiornamenti sugli appuntamenti col Grande Fratello Vip

Come ha confermato Alfonso Signorini in una recente intervista, nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip arriveranno alcune new entry: da qui a Natale, infatti, il gruppo dovrà accogliere alcune nuove "celebrità".

Lunedì 12 dicembre a varcare la soglia della porta rossa saranno almeno in due. Uno di loro è Riccardo Fogli, cantante ed ex componente dei Pooh. L'artista avrebbe annullato il tour estero che aveva in programma nei prossimi mesi per partecipare alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

La produzione, dunque, ha scelto un "pezzo da novanta" per dare nuova linfa al gruppo e alle dinamiche che vengono a crearsi tra le mura di Cinecittà.

La seconda celebrità che debutterà nel reality Mediaset tra tre giorni, attualmente è "top secret": neppure i giornalisti si sono esposti facendo il nome di colui/lei che inizierà l'avventura lo stesso giorno di Fogli.

Alcuni nomi che sono circolati recentemente come quelli di possibili new entry nel cast, sono quelli di: Milena Miconi (attrice e star del Bagaglino), Manuela Villa (cantante e figlia dell'amatissimo Claudio) e Nicole Murgia (attrice e anche sorella del calciatore Alessandro, ultimamente al centro del Gossip per un flirt con Vittoria Deganello).

Il ritorno di Ginevra al Grande Fratello Vip

Un'altra cosa che accadrà nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip, è il ritorno di Ginevra Lamborghini in casa come ospite. La ragazza è in quarantena da lunedì scorso e, salvo cambi di programma, dovrebbe rientrare tra le mura di Cinecittà il 12 dicembre (giorno in cui sono previsti anche gli ingressi di due nuovi concorrenti).

Da quando si è saputo che l'ereditiera avrebbe trascorso una settimana nella casa (non tornerà formalmente in gioco), in tanti hanno storto il naso, anche perché è la prima volta che uno squalificato ha la possibilità di rientrare nella casa e alimentare alcune dinamiche.

Gli addetti ai lavori, però, vogliono smuovere il rapporto tra Oriana e Antonino, mettendoli a confronto con Ginevra quotidianamente: la venezuelana potrebbe reagire male alla presenza della "rivale" sotto il suo stesso tetto, mentre Spinalbese potrebbe lasciarsi andare a dichiarazioni inaspettate sul loro legame.

A non approvare la visibilità che gli autori stanno per dare alla sorella di Elettra, è anche Marco Bellavia, che sui social network ha commentato: "Sono allibito e deluso, è una mancanza di rispetto".