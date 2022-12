Sono ufficialmente una coppia dallo scorso 4 novembre, cioè da quando hanno deciso di lasciare insieme lo studio di Uomini e donne. ma non tutto il pubblico sembra convinto della veridicità dei sentimenti che uniscono Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Questo, almeno, è ciò che trapela dai commenti che su Twitter hanno lasciato alcuni internauti in seguito alla prima intervista di coppia che i due ex volti del trono over hanno rilasciato a Silvia Toffanin nel salotto tv di Verissimo.

Infatti, Ida e Alessandro hanno celebrato la loro love story durante la puntata domenicale del talk show, nella quale non è mancato un riferimento alla storia precedente della bresciana con Riccardo Guarnieri.

Anche se lei ha affermato che nel suo presente e futuro c'è solo Alessandro, sui social sono arrivate diverse critiche.

L'intervista di coppia a Verissimo

Sono entrati nel salotto di Verissimo mano nella mano e hanno detto di essere felici e innamorati l'uno dell'altra, ma le dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin da parte di Ida e Alessandro non hanno convinto tutti.

L'hair-stylist ha confessato di aver iniziato a provare forti sentimenti per l'ex cavaliere man mano che andava avanti nel suo percorso. 'L’estate non ci siamo visti, però mi mancava', ha poi aggiunto Alessandro. Platano ha poi continuato spiegando che aveva chiesto a Vicinanza di lasciarla da sola, ma alla fine l'amore ha vinto.

La conduttrice però non ha mancato di ricordare alla sua ospite che - prima dell'estate aveva - professato un amore immenso nei confronti di Riccardo. Ida ha risposto affermando di non rinnegare nulla del proprio passato, né i sentimenti né i momenti di vita vissuta con il cavaliere di Taranto. 'La vita va avanti, ho voltato pagina.

Oggi c’è Alessandro, solo lui', ha tagliato corto, aggiungendo che il tempo darà le giuste risposte a chi mette in dubbio i suoi sentimenti.

Le critiche sul web alla coppia

Sui social non sono mancate le critiche per Ida e Alessandro da parte dei fan più scettici. 'Ida ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo è palese! Non prendere in giro Alessandro, che in fondo è un bravo ragazzo', ha scritto un utente, mentre qualcuno aggiunge che presto Ida tornerà a negli studi di Uomini e Donne.

'Questi due non arrivano a capodanno, sicuro!', si può leggere in un altro commento. Qualcun altro insinua che Ida abbia scelto Alessandro solo come un ripiego.