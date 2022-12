Domenica 4 dicembre, Amadeus al Tg1 delle 13:30 ha annunciato la lista dei 22 big (a loro si aggiungeranno 4 cantanti di Sanremo Giovani) che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023. Sui social i cantanti scelti hanno mostrato la loro reazione, ma è arrivato anche il commenti degli esclusi. Tra questi ci sono per l'ennesima volta i Jalisse ma anche Edoardo Vianello e Paolo Vallesi.

Lo sfogo dei Jalisse

Tra i 22 big che non prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023, ci sono ancora una volta i Jalisse - duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Tramite il loro account social, il duo musicale ha commentato l'ennesima esclusione dalla kermesse canora: "26 no, ma non ci fermiamo". I Jalisse hanno spiegato che stanno promovendo il nuovo singolo di Natale dal titolo "Noi l'unica salvezza". Inoltre, lunedì 5 dicembre sul canale 34 del digitale terrestre andrà in onda il film con Maurizio Battista "4 misteri e un funerale" dove hanno firmato la colonna sonora e all'interno ci sono alcuni loro brani inediti.

Infine, il duo Drusian-Ricci ha rivolto il proprio in bocca al lupo a tutti gli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023 e un buon lavoro ad Amadeus - direttore artistico e conduttore della kermesse.

Dopo 26 anni consecutivi in cui non vengono scelti, i Jalisse giustamente non si arrendono e proporranno un brano anche per #Sanremo2024.#Sanremo2023 pic.twitter.com/4PH3ZEg5AG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 4, 2022

Ricci-Drusian esclusi per 26 anni consecutivi da Sanremo

I Jalisse hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 1997 e lo hanno vinto con il brano "Fiumi di parole".

In seguito alla vittoria, il duo ebbe la possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest dove sembravano i favoriti ma arrivarono quarti.

Mentre i Jalisse cercavano di portare la competizione in Italia, la Rai lasciò intendere che non aveva la minima intenzione di organizzare Eurovision. Tornati nel Bel Paese, i Jalisse in alcune dichiarazioni criticarono l'azienda di Viale Mazzini.

Da quel momento il duo denunciò di essere sempre stato scartato dal Festival di Sanremo.

Lo scorso anno, Alessandra Drusian e Fabio Ricci commentarono l'esclusione dalla competizione: "Noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo".

Sanremo 2023: fuori dalla gara Vianello e Vallesi

Tra i grandi esclusi da Amadeus, ci sarebbe anche Edoardo Vianello. L'artista ha deciso di rispondere allo sfogo dei Jalisse, lasciando intendere di non essere stato preso in considerazione: "Io da 46 anni, pure consecutivi che non vado". Paolo Vallesi sui social si è congratulato con i 22 big che calcheranno il palco del teatro Ariston e si è detto dispiaciuto per chi non è stato preso in gara.

Vallesi su Amadeus ha chiosato: "La libertà e le conclusioni sono onorevoli".

Tra i big esclusi dal Festival di Sanremo 2023 ci sarebbero anche Al Bano, Coez, Francesco Gabbani, Antonino Spadaccino, Marcella Bella e Romina Falconi.