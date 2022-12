Nelle puntate della soap turca Terra Amara in onda su Canale5 dal 5 al 10 dicembre, ci saranno tantissime novità che terranno incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo. Dagli spoiler emerge Fekeli fa scagionare Demir.

Terra Amara, trama dal 5 al 7 Dicembre

Dalle anticipazioni di Terra Amara emerge che a beneficiare dell'assenza di Demir è soprattutto Gaffur, il quale comprende che è il momento giusto per migliorare la propria posizione all'interno del ranch. Anche Zuleyha ne approfitta decidendo di confrontarsi con il dottor Sabahattin, l'unica persona di cui si fida ciecamente.

Successivamente la ragazza scompare misteriosamente. Hunkar inizia a nutrire alcuni sospetti riguardo alla sua fuga: pensa che la donna si nasconda a casa di Fekeli insieme a suo figlio Adnan, ma non è così. Molto preoccupata, Zuleyha ha dovuto accompagnare suo figlio in ospedale, in quanto aveva la febbre molto alta. Appena suo figlio si rimette, la donna fa rientro in villa e confessa a sua suocera di non sentirsi a suo agio in quella casa, ma è decisa a non andare via solo perché se benissimo che Demir è molto legato a suo figlio Adnan.

Fekeli decide di raccontare a Hunkar come sono andate veramente le cose la notte in cui ha ammazzato suo marito e la sorprende raccontando con tenerezza le cose riguardanti il loro passato.

Terra Amara, spoiler dall'8 al 10 Dicembre

Yilmaz e Fekeli decidono di organizzare una cena insieme a Mujgan. Yilmaz è particolarmente affascinato dalla bellezza della dottoressa e questa cosa non passa inosservata agli occhi di Fekeli. Hunkar trova un modo per far scarcerare suo figlio Demir: chiede a Gaffur di dichiararsi colpevole.

Dopo i due anni di reclusione, sarà rilasciato e adeguatamente ricompensato dagli Yaman. Inizialmente è molto spaventato all'idea di passare due anni in carcere, ma dopo qualche tentennamento accetta la proposta, soprattutto per amore di Saniye. Sorprendentemente è proprio Demir a opporsi a questo piano: non vuole che Gaffur sconti la pena al posto suo e soprattutto non vuole essere considerato un codardo da tutti i suoi conoscenti.

Fekeli, però, non si dà per vinto e riesce a fargli evitare il carcere.

Appena ritorna in villa, Demir litiga pesantemente con Hunkar. È molto dispiaciuto che sua madre possa averlo ritenuto colpevole della morte di Sait. A causa di questo diverbio decide di andarsene da casa, e di trasferirsi in hotel con sua moglie e il loro figlio.

Anche Yilmaz ha un duro scontro con Fekeli. La motivazione è che, secondo lui, si sarebbe impegnato troppo per far rilasciare Demir. A suo avviso un uomo così malvagio avrebbe meritato di rimanere in carcere, anche se estraneo all'assassinio di Sait.