Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, creata da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio svelano che una vecchia conoscenza di casa Amato si presenterà d'improvviso in Caffetteria, trattasi di Palma (Valentina Tomada) che vedrà obbligato Salvatore (Emanuel Caserio) ad accogliere in casa assieme al figlio Francesco (Christian Roberto).

Decisione che, di conseguenza, porterà il cameriere a trasferirsi nell'abitazione di Armando (Pietro Genuardi).

Nel frattempo Rizzo farà visita a Ferraris dicendogli di essere dispiaciuta che il giovane Amato si sia sentito in dovere di lasciargli casa a disposizione. Clara (Elvira Camarrone) e Irene (Francesca Del Fa), intanto, avranno dei guai in casa: le donne chiederanno aiuto a Francesco, col giovane che ne verrà prontamente a capo. Tra quest'ultimo e la madre, inoltre, vi sarà un acceso litigio, al termine del quale il ragazzo uscirà dall'abitazione e non rincaserà come al solito, facendo preoccupare il genitore. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che Agnese (Antonella Attili) non gradirà affatto che Palma e Francesco si siano insediati in casa sua, soprattutto per il fatto che Salvo si sia sentito quasi in dovere di trasferirsi da Armando.

Antonella Attili: 'Agnese torna presto'

A rincuorare i tanti fan della soap di Rai 1 sul ritorno di Agnese a Milano ci ha pensato, durante una recente intervista, la stessa Antonella Attili che ha dichiarato un rassicurante: "Torno presto".

Premettendo che le tempistiche effettive del ritorno della signora Amato in città non sono ancora ben delineate, stando alle anticipazioni ufficiali, lo stesso avverrà quando Tina (Neva Leoni) darà alla luce suo figlio, bebè che fortunatamente si rivelerà godere di ottima salute.

Agnese potrebbe non gradire che Palma si sia trasferita in casa sua

La comparsa improvvisa di Palma e del figlio Francesco scombussolerà, come anticipato, l'equilibrio quotidiano di Salvo che, trattandosi di amici di famiglia, cederà casa sua per insediarsi dal compagno della madre.

Quanto tornerà a Milano, però, Agnese potrebbe non gradire affatto l'invadenza dell'amica Palma e, considerando le paturnie famigliari attraversate di recente con la gravidanza di Tina, dire apertamente alla stessa che non avrebbe dovuto insediarsi in casa sua senza avvertirla.

Oltre a mettere in puntini sulle "i" in tal senso, la signora Amato potrebbe non gradire nemmeno la vicinanza tra il compagno e Palma, considerando che la donna avrà come punto di riferimento il capo magazziniere quando ci saranno problemi con Francesco.