Non si fermano gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Ancora diverse le novità a cui i telespettatori dovranno assistere. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 gennaio, svelano che Ludovica prenderà una decisione importante sulla sua relazione con Torrebruna. Quest'ultimo, durante una serata al Circolo, verrà picchiato da Torrebruna. Adelaide vorrà aiutare Matilde e Vittorio a chiarirsi dopo l'arrivo di Tancredi. I due riusciranno a ritrovare una sintonia lavorativa grazie ad una sorpresa organizzata da Conti. Adelaide accetterà il lavoro alla Posta del Cuore.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 13 gennaio: Ezio furioso con Veronica per il suo nuovo lavoro

Veronica maturerà la decisione di cercare lavoro e per questo sarà di fondamentale aiuto lo zampino di Gemma. Zanatta junior, ormai intima amica di Roberto, riuscirà a trovare per la madre un lavoro al Paradiso. Veronica accetterà entusiasta, ma farà un passo indietro dopo la reazione negativa di Ezio. Colombo continuerà ad essere molto intimo con Gloria.

Tancredi prometterà a Matilde una nuova vita e quest'ultima deciderà di credere alla parole del marito, a discapito del suo rapporto con Conti. Per il direttore non sarà facile far finta di niente e continuare a lavorare al fianco di Frigerio. Adelaide spingerà Matilde e Vittorio ad avere un chiarimento.

Tancredi nel frattempo, studierà un piano per poter riportare la moglie a Torino.

Marcello sarà agitato dopo aver ricevuto una chiamata dalla Banca Fumagalli. Umberto avrà iniziato a muovere le pedine per acquistare Palazzo Andreani, che Marcello e Adelaide avranno messo in vendita poco dopo il suo acquisto.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate dal 9 al 13 gennaio: Ludovica e Ferdinando si fidanzano ufficialmente

Durante una serata al Circolo, Ferdinando e Marcello avranno un violento diverbio. Ludovica inviterà il suo ex alla serata per spronarlo nel suo lavoro. Torrebruna cercherà in ogni modo di provocare Barbieri. Marcello cadrà nella trappola e darà un pugno a Ferdinando.

Dopo il gesto di Marcello, Ludovica deciderà di chiudere definitivamente con lui. Per il giovane Barbieri arriverà il colpo di grazia quando Brancia gli comunicherà di essersi fidanzata ufficialmente con Ferdinando.

A Milano arriverà Palma e il figlio Francesco. I due sono una vecchia conoscenza della famiglia Amato. Salvo deciderà di ospitarli in casa e si trasferirà così da Armando. Francesco riuscirà a risolvere un problema in casa di Maria, Irene e Clara. Il ragazzo deciderà inoltre di aiutare Salvo in Caffetteria. Le Veneri saranno molto attratte dal nuovo arrivato.