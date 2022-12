Festa di Natale sul set de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che continua ad emozionare e appassionare gli spettatori.

In queste ore, sul set dove continuano a ritmo serrato le riprese di questa settima stagione, c'è stato un party natalizio testimoniato sui social da Roberto Farnesi, l'interprete di Umberto Guarnieri.

E, per l'occasione, l'attore ha annunciato ai fan che quest'anno la soap opera non andrà in pausa e sarà regolarmente in onda su Rai 1 per tutto il periodo delle feste.

Sul set de Il Paradiso delle signore 7 si festeggia il Natale (Video)

Nel dettaglio, Roberto Farnesi sui social ha reso partecipi i fan de Il Paradiso delle Signore della festa di Natale che in queste ore si è svolta sul set della soap opera.

I vari attori e lo staff tecnico che lavora ogni giorno per la realizzazione di questo seguitissimo prodotto televisivo, si sono riuniti sul set per festeggiare e fare un brindisi di Natale.

Nel video postato sui social dallo stesso Farnesi, si vede proprio l'interprete del commendatore Guarnieri intento a stappare una bottiglia di prosecco per festeggiare al meglio assieme alla grande squadra de Il Paradiso delle signore 7.

Roberto Farnesi annuncia che Il Paradiso 7 non si fermerà a Natale

Un clima decisamente goliardico quello si respira sul set e dietro le quinte della seguitissima soap opera che, tutti i giorni, continua ad appassionare una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori, toccando anche punte del 24% di share in daytime.

E, nel postare il video della festa di Natale che si è svolta sul set della soap opera, Roberto Farnesi ha colto la palla al balzo anche per annunciare che quest'anno non ci sarà alcun tipo di stop per Il Paradiso delle signore su Rai 1.

"Rimaniamo con voi durante tutte le feste. Buon Natale dal Paradiso!", ha scritto Roberto Farnesi sui social.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 confermato in daytime

La soap opera, infatti, andrà in onda regolarmente per tutto il periodo delle feste e, a differenza degli anni precedenti, non si fermerà nelle settimane centrali delle festività natalizie.

La messa in onda, quindi, è prevista nel corso della settimana che va dal 26 al 30 dicembre 2022 e, successivamente, sarà regolarmente in onda anche dal 2 al 6 gennaio 2023 con la prima settimana di programmazione del nuovo anno.

Un vero e proprio regalo di Natale della Rai per i numerosissimi fan della soap opera che, in questo modo, potranno trascorrere tutto il periodo delle feste natalizie in compagnia dei vari protagonisti del grande magazzino milanese, con consueto appuntamento quotidiano dalle 16 alle 17 circa.