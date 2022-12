L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 26 al 30 dicembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro delle trame ci saranno le vicende di Viola, la quale deciderà di indagare su Rosa e sulla fabbrica di giocattoli dove lavora la donna, dopo aver scoperto che è stata male.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che si ritroverà messo in crisi dalla presenza costante di Alice, intenzionata a riconquistarlo a tutti i costi.

Rosa sta male e Viola si preoccupa: anticipazioni Un posto al sole 26-30 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 30 dicembre 2022, rivelano che Viole verrà a sapere da suo figlio che Rosa, mamma di Manuel, non si è sentita bene.

La donna, preoccupata, deciderà di presentarsi a casa di Rosa con sua mamma Ornella, sperando che questa visita possa essere gradita.

Nel momento in cui vedranno Rosa, noteranno subito che la donna ha gli occhi rossi, sinonimo del fatto che c'è qualcosa di serio che non va. Per tale motivo, quindi, Ornella le chiederà di non sottovalutare la situazione e di farsi visitare al più presto, così da stare sotto controllo.

Viola indaga sulla fabbrica di giocattoli: anticipazioni Un posto al sole al 30 dicembre

Tuttavia questa intromissione di Viola e sua mamma non sarà per niente gradita a Rosa: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la mamma di Manuel tratterà bruscamente le due donne che si sono interessate alla sua salute e chiederà loro di non impicciarsi.

Peccato, però, che Viola non avrà alcuna intenzione di lasciar correre la situazione e si renderà conto ben presto che sotto questa situazione, si nasconde un vero e proprio pericolo.

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, infatti, rivelano che Viola intuirà che dietro questa allarmante situazione e ai malesseri di Rosa e suo figlio Manuel ci sia proprio la fabbrica di giocattoli presso la quale lavora la donna.

Nunzio messo in crisi da Alice: anticipazioni Un posto al sole al 30 dicembre

Così deciderà di far analizzare i giocattoli che vengono prodotti: qui troveranno l'agente Carlo Scarpati, interpretato da Gabriele Rossi, new entry nel cast della soap.

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio.

Alice sarà intenzionata a riconquistarlo: malgrado la presenza in città di Chiara, la nipote di Marina non vorrà mollare la presa e il suo scopo primario continuerà ad essere quello di avere al suo fianco il giovane cuoco.

Di conseguenza, Alice finirà per mettere in crisi Nunzio: il ragazzo, infatti, proverà a "sbarazzarsi" della sua fidanzata in occasione della festa di Capodanno organizzata dalla nipote di Marina.