Tancredi Di Sant'Erasmo si prepara a debuttare nel cast de Il Paradiso delle signore 7. Le puntate di fine dicembre della soap opera saranno dunque incentrate sull'arrivo del personaggio interpretato da Flavio Parenti, il quale finirà per portare un po' di scompiglio nelle vite dei vari protagonisti.

I colpi di scena non mancheranno e, come svelato dall'attore stesso in un'intervista esclusiva concessa al settimanale Gente, ci sarà spazio per un conflitto infuocato che lo vedrà protagonista con Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni.

L'arrivo di Tancredi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le ultime puntate di dicembre de Il Paradiso delle signore 7 saranno incentrate sull'arrivo in città di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Il nuovo personaggio, interpretato da Flavio Parenti, debutterà il prossimo 27 dicembre ma si appresta già adesso a diventare uno dei volti di punta della soap opera per tutto il 2023.

L'arrivo di Tancredi, infatti, non passerà inosservato e come svelato dall'attore stesso al settimanale Gente, il suo scopo sarà in primis quello di riconquistare di nuovo il cuore di sua moglie Matilde.

La donna, dopo essere scappata da quel marito autoritario, si ritroverà così a dover avere a che fare con lui a Milano, dove nel frattempo è entrata a far parte della grande famiglia del magazzino milanese.

'Stravolgerà gli equilibri', parla l'attore di Tancredi ne Il Paradiso 7

E, come se non bastasse, in questo ultimo periodo Matilde ha stretto un legame sempre più forte anche con Vittorio Conti: i due sono diventati inseparabili sul lavoro ma anche nel privato, tanto che il proprietario del magazzino si è reso conto di provare dei sentimenti nei confronti della donna.

"Stravolgerà gli equilibri e anche il flirt tra Matilde e Vittorio Conti, direttore del grande magazzino", ha svelato l'attore confermando così che l'arrivo di Tancredi sarà un vero e proprio tsunami per i vari protagonisti della soap opera in onda su Rai 1.

"E' un uomo pieno di contraddizioni: da un lato è un editore con una mentalità ottocentesca, un po' patriarcale, legato a certi principi come l'indissolubilità del matrimonio a qualsiasi costo", ha dichiarato Flavio Parenti parlando del suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore 7.

'Ci sarà conflitto con Vittorio', svela l'attore di Tancredi su Il Paradiso 7

"Per questo ci sarà conflitto con Vittorio, che non solo si sta legando a Matilde, ma è anche più moderno di vedute", ha proseguito ancora Parenti.

Insomma, lo scontro tra Vittorio e Tancredi terrà banco nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 27 dicembre in poi su Rai 1.

Tancredi, inoltre, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa neppure nei confronti di Matilde, il suo scopo sarà quello di riconquistare sua moglie.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore dopo la pausa per i Mondiali di calcio

Chi dei due riuscirà ad avere la meglio? Tancredi riconquisterà il cuore di Matilde oppure, alla fine, la donna deciderà di concedersi una nuova possibilità al fianco di Vittorio Conti?

In attesa di scoprire l'evolversi di questa intricata situazione sentimentale, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 riprenderà nuovamente a partire dal 12 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1.

Terminato lo stop forzato dovuto alle partite dei mondiali di calcio, la soap sarà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio, subito dopo il talk show Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.