L'esperto di Gossip Alessandro Rosica nelle scorse ore ha affermato che una delle nuove concorrenti del GF Vip sarà Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi, sarebbe già in quarantena e il suo ingresso nella casa - secondo questa indiscrezione - potrebbe avvenire lunedì prossimo.

Altri nomi che stanno circolando in queste ore come possibili new entry tra le mura di Cinecittà, sono quelli di Ivan Gonzalez, Taylor Mega e Milena Miconi.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Alessandro Rosica ha lanciato un'indiscrezione sul cast del reality-show.

Visto che la settima edizione è stata ufficialmente allungata fino ad aprile 2023, gli addetti ai lavori sono alla ricerca di volti nuovi: nelle prossime settimane, infatti, nella casa si trasferiranno dei nuovi personaggi famosi, scelti per cambiare ulteriormente le dinamiche del gioco.

Sui profili social dell'esperto di gossip, dunque, in questi minuti si può leggere: "Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, sarà una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip". "La donna è in quarantena ed entrerà nella prossima puntata", ha aggiunto Rosica, il quale si è detto certo di quello che lui stesso ha definito uno "scoop" sul cast del programma condotto da Alfonso Signorini da ormai più di tre anni.

La donna ha anche partecipato all'edizione del 2021 de L'Isola dei Famosi.

I possibili inquilini del GF Vip 7

Quello di Fariba, però, è solamente l'ultimo nome che è trapelato in questi giorni sui futuri protagonisti del GF Vip.

In queste settimane, infatti, siti e riviste hanno sostenuto che prima di Natale sarebbero entrati almeno tre nuovi concorrenti.

I vip che sono stati accostati alla trasmissione di Canale 5 come possibili new entry, sono: Milena Miconi (attrice ed ex componente del "Bagaglino"), Ivan Gonzalez (ex tronista di Uomini e Donne, modello ed ex fidanzato di Oriana Marzoli) e Taylor Mega.

L'influencer, a differenza delle altre celebrità appena citate, non dovrebbe partecipare in gara: un'ipotesi al vaglio della produzione, sarebbe quella di accogliere la veneta come ospite per un breve periodo, il tempo necessario per farla interagire con l'amico ed ex Alberto De Pisis, con la "fiamma" Giaele De Donà e con Edoardo Tavassi.

Le anticipazioni della diretta del GF Vip

Stando a quello che ha raccontato Alessandro Rosica sui social network, Fariba dovrebbe essere la prima new entry del GF Vip a varcare la soglia della porta rossa. Qualora la madre di Giulia Salemi fosse realmente già in quarantena, vorrebbe dire che il suo ingresso potrebbe avvenire lunedì 12 dicembre, ovvero nel corso della prossima puntata.

Stasera 5 dicembre, intanto, i concorrenti saranno messi alla prova da diverse emozioni. Le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori sulla diretta che inizierà alle 21:40 circa, fanno sapere che: Patrizia e Wilma avranno un faccia a faccia con Pamela Prati, Edoardo motiverà la sua gelosia nei confronti di Antonella e Antonino riceverà la sorpresa delle sue sorelle.

Infine un inquilino sarà eliminato definitivamente: Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e Luciano Punzo sono al televoto da una settimana e ora si scoprirà chi di loro dovrà lasciare la casa.