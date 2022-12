La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, creato da Giannandrea Pecorelli, riguardo le puntate dal 2 al 6 gennaio raccontano che Marcello avrà in serbo dei progetti per Palazzo Andreani, affare concluso grazie anche alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Barbieri, inoltre, farà un regalo all'ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena), con quest'ultima che ne sarà entusiasta, contentezza che non passerà inosservata a Ferdinando (Fabio Fulco).

Gli ultimi affari messi in atto dal socio della Caffetteria, inoltre, verranno spifferati da Fiorenza (Greta Oldoni) a Di Torrebruna, con l'ex armatore che deciderà di allearsi col commendatore Umberto (Roberto Farnesi) per mandare all'aria i futuri progetti di Adelaide e Marcello. Nel corso di una recente intervista, l'attore Pietro Masotti ha dichiarato come il personaggio di Marcello vorrà dimostrare a se stesso di essere all'altezza sia di Ferdinando che di Ludovica.

Masotti sul rapporto tra Adelaide e Marcello: 'Hanno obiettivi e aspetti caratteriali in comune'

L'attore barese, nel corso di un'intervista fatta di recente, ha voluto soffermarsi sul rapporto che lega il suo personaggio, ovvero Marcello Barbieri, alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Masotti ha definito lo stesso come un rapporto nuovo che andrebbe esplorato, tra due persone sia di ceto sociale differente che con una visione esistenziale totalmente diversa. Nonostante ciò, l'attore ha voluto aggiungere come la contessa e il cameriere hanno delle mire e degli aspetti comportamentali in comune.

Pietro Masotti sulle fragilità di Marcello: 'Vorrà dimostrare di essere all'altezza di Ludovica e Ferdinando'

Pietro Masotti ha continuato l'intervista soffermandosi su come l'estate di studi di Marcello - passata in Svizzera per un corso trimestrale accelerato su economia e finanza - possa impattare sull'evoluzione della trama legata al personaggio.

A tal proposito, l'attore classe '86 ha fatto presente che tali studi elvetici sono stati messi in cantiere dal cameriere allo scopo primario di dimostrare sé stesso di essere all'altezza sia di Ludovica che di Ferdinando.

Masotti ha anche aggiunto quanto Barbieri stia lottando contro le sue fragilità, insicurezze e complessi.

Lo stesso Marcello, nella scorsa stagione della soap opera di Rai 1, aveva deciso di troncare la storia con Ludovica proprio per la differenza di ceto sociale che pesava sul suo groppone come un macigno. Chissà che gli studi fatti e la voglia matta di riconquistare la giovane Brancia possano favorire la riconciliazione di una delle coppie più amate del Paradiso, ovvero quella composta da Ludovica e Marcello.