Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1 con tutti i suoi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse dal 2 al 6 gennaio, svelano che Umberto inizierà a preparare la sua vendetta contro Adelaide e Marcello, colpevoli di avergli soffiato l'affare di Palazzo Andreani.

Irene sarà furiosa con Clara per aver supportato il piano di Alfredo. Il ritorno di Tancredi spiazzerà Vittorio. Il fratello di Marco avrà tutte le intenzioni di riprendersi sua moglie e capirà inoltre che tra Conti e Frigerio c'è una grande intesa.

Proprio per questo, Tancredi decider di assumere un investigatore privato da mettere alle calcagna di Matilde e del direttore.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 gennaio: Vittorio incassa un duro colpo

Matilde confesserà a Vittorio di aver trascorso il Capodanno con Tancredi. Conti cercherà di far finta di niente davanti alla Frigerio, ma in realtà per lui sarà un duro colpo da digerire. Don Saverio prenderà sotto la sua custodia il piccolo Adelmo, un bambino orfano che susciterà la simpatia di tutti i membri de Il Paradiso delle signore. Proprio il piccolo Adelmo riuscirà a unire ancora di più Conti e Matilde. Vittorio e Roberto decideranno di intraprendere un'iniziativa benefica in favore dei bambini orfani.

Tancredi sorprenderà Frigerio con un regalo. Adelaide parlerà con l'amica Matilde, invitandola a considerare l'idea che Tancredi sia veramente cambiato. La donna continuerà per a non fidarsi, essendo sicura che quella del marito sia solo una strategia per farla ritornare a Torino. Irene soffrirà per l'allontanamento di Alfredo.

Successivamente, Cipriani scoprirà che Clara ha appoggiato Perico nei suoi piani e sarà furiosa con lei.

Trame Il Paradiso delle signore, episodi al 6 gennaio: Marcello fa un regalo a Ludovica

Barbieri continuerà nella sua decisione di non arrendersi nel corteggiamento di Ludovica. Marcello farà un regalo alla Brancia, che lo apprezzerà molto.

La cosa non sfuggirà Ferdinando, che inizierà a temere la presenza di Marcello. Umberto riuscirà ad avere la conferma che Adelaide e Barbieri gli hanno soffiato l'affare di Palazzo Andreani. Il commendatore inizierà a preparare la sua vendetta e troverà un alleato in Torrebruna. Lo scopo dei due sarà quello di mandare in fumo tutti i progetti della Contessa e di Barbieri.

L'attività imprenditoriale di Ezio potrebbe comportare l'arrivo di problemi economici per la sua famiglia. Gemma e Veronica si diranno pronte a supportare Colombo. Irene deciderà di far pace con Clara e si riavvicinerà ad Alfredo. Perico penserà di aver trovato la giusta strada per far breccia nel cuore di Irene.