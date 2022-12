La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per la puntata che sarà trasmessa lunedì 2 gennaio, rivelano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) avrà in mente grandi progetti per Palazzo Andreani. Il Commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), al contempo, sarà incupito per essersi fatto soffiare l'acquisto dell'immobile. Alfredo Perico (Gabriele Anagni) assumerà un atteggiamento distaccato nei riguardi di Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Il piccolo Adelmo sarà sotto la custodia di Don Saverio (Andrea Lolli), mentre Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) renderà noto a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di aver trascorso la notte di San Silvestro insieme a Tancredi (Flavio Parenti). Quest'ultimo, infine, sorprenderà la moglie con un regalo.

Marcello avrà grandi progetti in serbo per Palazzo Andreani

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata di lunedì 2 gennaio raccontano che l'acquisto in società di Palazzo Andreani da parte di Marcello e della Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e di Marcello renderà entusiasta quest'ultimo, il quale avrà in serbo grandi progetti per l'immobile.

D'altro canto a leccarsi le ferite, per essersi fatto soffiare l'affare all'asta, sarà il padre di Marta (Gloria Radulescu).

Irene soffrirà a causa del gelido atteggiamento di Alfredo nei suoi riguardi

Alfredo, nel corso dell'episodio della soap opera del 2 gennaio, sembrerà non aver affatto gradito la bugia riservatagli da Irene qualche giorno prima.

Cipriani aveva detto ad Alfredo di essersi fidanzata con Michele, uno degli artisti arrivati d'improvviso nella boutique, ma questa buona nuova non era la verità.

A fronte di ciò, Perico assumerà un atteggiamento distaccato nei confronti dell'ex capo commessa e la stessa ne soffrirà.

Tancredi sorprenderà Matilde con un regalo

Le trame della fiction daily di Rai 1, riguardo la puntata che andrà in onda lunedì 2 gennaio, evidenziano che a turbare la quiete in parrocchia arriverà il piccolo Adelmo, un orfanello che sarà sotto la custodia di Don Saverio.

Vittorio apprenderà da Matilde che quest'ultima ha trascorso Capodanno in compagnia del coniuge: Conti incasserà il colpo e farà buon viso a cattivo gioco.

Tancredi deciderà di rincarare la dose, sorprendendo Frigerio con un inaspettato regalo.

Riuscirà Tancredi a far nuovamente breccia nel cuore di Matilde?