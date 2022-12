Ci saranno tante novità in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara in programma dal 12 al 17 dicembre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca rivelano che Azize farà perdere le proprie tracce, destando la preoccupazione di tutti. Yilmaz Akkaya, invece, difenderà Mujgan Hekimoglu dalla cattiveria della gente.

Terra amara, anticipazioni prossimi episodi: Yilmaz colpisce sul volto un uomo per difendere Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara, inerenti i prossimi episodi, segnalano importanti colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato.

Gaffur cercherà di approfittarsi dell'assenza di Demir (Murat Ünalmış) per avere la gestione della tenuta. Intanto ci saranno brutte novità per Gulten (Selin Genç): la ragazza verrà sostituita da Seher, dopo essere stata trovata dalla matriarca mentre aiuta la cognata in cucina.

Demir si rifiuterà di tornare alla tenuta di famiglia nonostante le insistenze di sua mamma, pertanto Hunkar (Vahide Perçin) coinvolgerà Gaffur in molti lavori, tanto da fargli rimpiangere la presenza del ricco imprenditore.

Zuleyha (Hilal Altınbilek) vedrà il suo ex fidanzato mentre sta picchiando un uomo, reo di aver messo in giro delle cattive voci sulla nuova fidanzata Mujgan (Melike İpek Yalova). Per questo motivo Fekeli consiglierà al figlioccio di rendere la frequentazione tra lui e la dottoressa Hekimoglu ufficiale, in modo da fermare i pettegolezzi.

La scomparsa misteriosa di Azize

Negli episodi di Terra amara in programma nella seconda settimana di dicembre, tutta la tenuta sarà in fermento per la scomparsa misteriosa di Azize. Gaffur inizierà delle battute di ricerca, si spingerà addirittura a interpellare Demir per pregarlo a tornare a casa e aiutarlo a rintracciare la nonnina.

Fortunatamente Azize verrà ritrovata da Fekeli. Proprio quest'ultimo chiacchiererà amorevolmente con l'anziana donna, occasione in cui scoprirà che Hunkar era innamorato di lui, ma era stata costretta a sposare Adnan per volere del potente padre.

Fekeli riporta l'anziana donna a casa

Azize confiderà a Fekeli che il suo defunto marito aveva punito severamente Hunkar quando aveva scoperto che si era innamorata di lui.

Successivamente il padrino di Yilmaz riporterà a casa l'anziana donna sana e salva. Demir comincerà a nutrire dei dubbi: costruire un'abitazione solo per la sua famiglia oppure ritornare alla fattoria con sua nonna e sua mamma.