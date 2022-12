Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 saranno caratterizzate dal ritorno in scena di Giulia Arena, pronta a vestire ancora una volta i panni di Ludovica Brancia.

L'ex Miss Italia, in una intervista rilasciata a TeleSette, ha anticipato quello che succederà nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima stagione della soap opera svelando anche un retroscena su quanto è accaduto sul set assieme al collega Fabio Fulco, che veste i panni del fidanzato Ferdinando Torrebruna.

L'atteso ritorno di Ludovica Brancia: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore riprende su Rai 1 dal 12 dicembre in poi: le nuove attesissime puntate della soap opera saranno in particolare incentrate sul ritorno in scena di Ludovica Brancia.

Dopo un lungo periodo di assenza, durante il quale aveva scelto di lasciare Milano per vivere la sua nuova storia d'amore assieme a Ferdinando Torrebruna, la giovane donna rimetterà infatti piede in città.

A confermare il ritorno è stata proprio Giulia Arena che, in una recente intervista, ha confermato che la presenza di Ludovica non passerà affatto inosservata. L'attrice di Ludovica ha fatto anche alcuni spoiler.

Marcello vuole riconquistare Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

L'attrice ed ex Miss Italia ha svelato che la sua presenza scatenerà il caos finendo per rimettere in crisi il suo ex fidanzato Marcello.

Sì, perché il giovane Barbieri non ha mai accettato definitivamente la fine della sua relazione con Ludovica che, nel frattempo, aveva scelto di intraprendere un nuovo percorso al fianco del ricco e potente Ferdinando Torrebruna.

Nel momento in cui Ludovica rimetterà piede in città, Marcello si renderà così conto di non aver mai dimenticato la sua ex e si farà avanti per cercare di riconquistare il suo cuore.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Marcello riuscirà a far breccia nel cuore della ragazza, Giulia Arena ha svelato dei retroscena legati al set della fortunatissima soap opera pomeridiana di Rai 1.

Il retroscena dell'attrice Giulia Arena sul set de Il Paradiso delle signore 7

L'attrice ha ,così raccontato un aneddoto legato ad una scena che l'ha vista protagonista assieme a Fabio Fulco, suo partener artistico in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.

"Doveva stappare una bottiglia di champagne. Ci sono voluti cinque ciak perché il tappo saltava dappertutto ed io me lo sono ritrovato più di una volta ad un millimetro dal naso", ha dichiarato Giulia Arena raccontando il retroscena sul dietro le quinte della soap opera che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di quasi due milioni di fedelissimi appassionati, con picchi di share che toccano anche il 25%.