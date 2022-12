Torna su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera italiana "Il Paradiso delle Signore", con orario di inizio fissato alle ore 16:05.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre, Marta chiederà l'annullamento delle nozze a Vittorio. Inoltre Ezio e Veronica si scontreranno duramente in quanto la Zanatta non tollererà l'eccessiva vicinanza del compagno con Gloria, mentre Marcello incontrerà Ludovica al Circolo e sarà infastidito dal fatto che Adelaide non gli abbia detto nulla del suo ritorno.

Conti si reca a Parigi a parlare con Marta

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 12 dicembre, Vittorio sarà contento della scelta di Ezio di lavorare in proprio, a maggior ragione che a supportarlo ci sarà Gloria. Veronica al contrario non prenderà bene la notizia, in quanto non tollererà che la Moureau collabori con il suo fidanzato. Intanto Stefania e Marco informeranno tutti che presto si trasferiranno in America. Matilde quando appprenderà la notizia, sarà desiderosa di organizzare una festa per loro. Inoltre Marcello vorrebbe preparare qualcosa per Adelaide, al fine di farla stare meglio. Conti invece si recherà a Parigi per parlare con Marta.

Nell'episodio di martedì 13 dicembre, Stefania mostrerà dei ripensamenti in merito alla partenza.

Sua madre Gloria deciderà di confrontarsi direttamente con Veronica, ma la Zanatta finirà per infuriarsi ancora di più e manifesterà la sua netta contrarietà al fatto che la donna abbia dato del denaro a Ezio. Le due donne non si accorgeranno che ad ascoltare i loro dialoghi c'è Gemma, la quale racconterà tutto a Stefania. In tutto questo le Veneri si attiveranno per salutare Stefania.

Nel frattempo Clara non sarà felice di dover partecipare a una corsa ciclistica.

Vittorio e Matilde si confrontano

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 14 dicembre, nonostante gli sforzi profusi da Marco e Marcello, la contessa non starà meglio. Intanto Veronica ed Ezio si confronteranno duramente, in quanto la donna le racconterà dell'incontro avuto con Gloria.

Stefania di fronte a questa delicata situazione familiare discuterà con Marco, il quale mediterà se sia il caso di andare negli Stati Uniti. La Zanatta però non vorrà che Stefania rinunci ai suoi sogni e pertanto chiederà ad compagno una tregua. Inoltre Conti tornerà a Milano con la notizia che Marta gli ha chiesto di porre fine al loro matrimonio.

Nella puntata di giovedì 15 dicembre, Stefania apprenderà con suo grande dispiacere, che Marco ha deciso di restare al suo fianco, abbandonando ogni suo proposito lavorativo all'estero. Nel frattempo Armando proverà a convincere Clara a partecipare alla competizione ciclistica, mentre Adelaide tornerà al Circolo ma non svelerà a Marcello che Ludovica tornerà presto a Milano.

Conti invece sarà sconcertato e con la Frigerio discuterà delle rispettive situazioni personali.

Stefania e Marco vanno in America

In base agli spoiler di venerdì 16 dicembre, grazie al contributo di tutti, Stefania e Marco partiranno per Washington, venendo salutati con affetto dagli amici. Intanto Marcello incontrerà Ludovica al Circolo e sarà infastidito dal fatto che Adelaide era a conoscenza della cosa, ma non gli ha detto nulla. Infine Vito si adopererà per ritrovare gli abiti di Maria, mentre Gloria opterà per allontanarsi da Ezio. Quest'ultimo non sarà d'accordo e accadrà qualcosa di inaspettato.