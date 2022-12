La messa in onda de Il Paradiso delle signore 7 riprende su Rai 1 dal 12 dicembre in poi, dopo la pausa dovuta ai Mondiali di calcio.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana si preannuncia denso di colpi di scena: al centro dell'attenzione ci sarà in primis il ritorno di Ludovica Brancia.

Il personaggio interpretato dall'ex Miss Italia Giulia Arena si prepara dunque a tornare in scena: per stessa ammissione dell'attrice, nel corso di queste nuove puntate la donna scatenerà il caos.

Il ritorno di Ludovica Brancia nel cast della soap Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 12 dicembre in poi, rivelano che Adelaide riceverà una lettera da parte di Ludovica.

La giovane Brancia, dopo aver scelto di lasciare Milano per intraprendere un nuovo percorso di vita al fianco di Ferdinando Torrebruna, annuncerà il suo imminente ritorno in città.

La contessa, però, preferirà non dire nulla a Marcello: quest'ultimo scoprirà la notizia del ritorno di Ludovica solo quando la rivedrà in città: per lui sarà un vero e proprio "colpo al cuore", dato che non l'ha mai dimenticata definitivamente e sente di esserne ancora innamorato.

L'attrice di Ludovica fa spoiler sulle prossime puntate de Il Paradiso 7

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della settima stagione de Il Paradiso delle signore 7? A fare un po' di spoiler sulle trame della soap opera ci ha pensato proprio Giulia Arena che, in una nuova intervista concessa a TeleSette ha svelato quello che accadrà dopo il ritorno in città del suo personaggio.

"Ludovica e Ferdinando creeranno un bel caos, anche perché Marcello da sempre innamorato di Ludovica, non si darà per vinto", ha anticipato l'attrice.

Insomma, Ludovica non sarà la sola a tornare in scena nel corso dei prossimi nuovi episodi della soap opera, dato che gli spettatori assisteranno anche al rientro in città del suo nuovo fidanzato Ferdinando Torrebruna, interpretato dall'attore Fabio Fulco.

Marcello vuole riconquistare Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Il ritorno della coppia finirà per mettere in crisi Marcello che, da quel momento in poi, deciderà di non darsi per vinto cercando in tutti i modi di riconquistare il cuore della sua ex fidanzata.

Adesso che non è più un semplice barista, bensì un uomo di spicco della finanza grazie al prezioso aiuto della contessa Adelaide, Marcello tenterà nuovamente di far breccia nel cuore della sua amata.

Riuscirà ad avere la meglio nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 oppure, alla fine, Ludovica deciderà di portare avanti la sua relazione con Ferdinando e in tal modo lasciarsi alle spalle definitivamente il passato sentimentale col giovane Barbieri? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.