Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno importanti novità e colpi di scena. Nella giornata di venerdì 23 dicembre, Antonella Attili, che veste i panni di Agnese Amato ha confermato che il suo personaggio tornerà presto nella fiction di Rai 1. Attualmente, però, non è chiara la data prevista per il rientro dell'attrice nel cast. Inoltre, non sono trapelati indizi su quanto succederà fra la sarta e Armando Ferraris, quando si rivedranno e se la loro storia d'amore proseguirà.

Il Paradiso delle signore, trame: Agnese torna a Milano

Agnese Amato manca da qualche mese nella fiction pomeridiana Rai. La mamma di Salvatore ha lasciato il capoluogo lombardo, per andare a Londra a trovare Tina. La moglie di Sandro aveva annunciato di essere in dolce attesa e di avere una gravidanza a rischio e, a quel punto, la sarta de Il Paradiso delle signore si era offerta di trasferirsi per qualche tempo da sua figlia. Nella giornata del 23 dicembre, Agnese Attili, che presta il volto ad Agnese, ha rivelato che il suo personaggio tornerà a Milano. Nel dettaglio, l'attrice, dopo avere salutato i fan della fiction e avere fatto gli auguri di Natale, ha annunciato il suo imminente ritorno.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Agnese lascia Londra e torna a Milano

Antonella Attili è tornata sul set de Il Paradiso delle signore. Nella giornata del 23 dicembre, l'attrice era negli studi romani di Videa e in un video pubblicato sul profilo Instagram della casa di produzione della fiction ha rilasciato una dichiarazione in merito al rientro di Agnese a Milano.

L'interprete della signora Amato ha affermato: ''C'è un'atmosfera natalizia qua e volevo dirvi che ci vedremo presto''. Al momento, sembrerebbe rimandato al 2023 il rientro da Londra della sarta del negozio di moda. Purtroppo, però, le anticipazioni non indicano in che data la mamma di Salvatore tornerà in città.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Agnese rivede Armando

Durante i mesi di assenza di Agnese, Armando è stato sempre fedele alla sua compagna. Il signor Ferraris ha sempre pensato con grande affetto alla sua fidanzata ed è stato vicino a suo figlio Salvatore, durante i difficili momenti della fine del suo matrimonio con Anna Imbriani. Al momento, il magazziniere non è ancora andato a trovare la sua amata all'estero, ma a breve, la coppia si potrà riabbracciare. Attualmente, non è ancora chiaro se la sarta de Il Paradiso delle signore rientrerà cambiata, dopo i mesi trascorsi all'estero e se la storia d'amore con Armando proseguirà o se ci sarà qualche colpo di scena. L'unica cosa certa è che i sentimenti di Armando per la sua collega non sono cambiati.