La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai. Gli spoiler della soap opera italiana, creata da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi dal 26 al 30 dicembre evidenziano che Marcello (Pietro Masotti) avrà in mente una strategica mossa per mettere le mani sull'affare che sta tenendo sott'occhio il commendatore Umberto (Roberto Farnesi). Il socio della Caffetteria, intanto, dirà alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) di aver aperto una società di comodo, guardandosene bene dal far comparire i loro nominativi.

Nel frattempo la nobile Di Sant'Erasmo si prodigherà nello scoprire l'importo che vorrebbe investire il cognato nell'asta di Palazzo Andreani. Complici l'impegno profuso e le informazioni raccolte, Marcello e Adelaide festeggeranno l'acquisto di Palazzo Andreani . Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che questo importante passo messo in atto da Barbieri per la sua agognata scalata sociale possa impressionare favorevolmente Ludovica (Giulia Arena).

Marcello vuole farsi un nome in società

Uno dei personaggi cambiati, quasi del tutto, dalla scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore al capitolo attuale è senz'altro Marcello Barbieri.

Il cameriere, difatti, ha studiato economia e finanza nei mesi estivi con un duplice scopo: farsi un nome in società e provare, anche grazie alla sua scalata sociale, a riconquistare l'ex fidanzata Ludovica.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, come anticipato, pare proprio che il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) sia sulla buona strada, in quanto acquistare Palazzo Andreani assieme alla contessa Adelaide, perlopiù soffiandolo al commendatore Umberto, è una mossa da consumato imprenditore.

Per ciò che concerne il secondo scopo, ovvero far nuovamente breccia nel cuore dell'ex fidanzata, le cose per il cameriere sembrano invece in salita, soprattutto per ciò che accadrà nell'episodio di martedì 20 dicembre, dove la giovane Brancia darà un secco due di picche a Barbieri.

L'acquisto di Palazzo Andreani da parte di Marcello potrebbe impressionare favorevolmente Ludovica

Adesso che Ferdinando (Fabio Fulco) e Ludovica sono ritornati dalla vacanza in Grecia, nei prossimi episodi della fiction daily di Rai 1, il triangolo amoroso che coinvolge anche Marcello entrerà nel vivo.

Da una parte troveremo la simbiosi nascente tra la figlia di Flavia e l'ex armatore, e dall'altra parte il cameriere più che mai intenzionato a rimettersi assieme all'ex.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, l'acquisto di Palazzo Andreani da parte di Marcello potrebbe impressionare favorevolmente Ludovica, con quest'ultima che potrebbe aprire un piccolo spiraglio a una riconciliazione col socio della Caffetteria.