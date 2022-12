Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per un nuovo confronto tra Gemma e Marco.

I due ex fidanzati si ritroveranno "faccia a faccia" poco prima della partenza di Marco per gli Stati Uniti D'America assieme alla sorellastra di Gemma e, quest'ultima si lascerà andare ad una confidenza col giovane giornalista.

Occhi puntati anche su Ezio che, nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera, si ritroverà diviso tra Veronica e la sua ex Gloria.

Marco e Stefania se ne vanno: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 16 dicembre, rivelano che Marco deciderà di accettare la proposta di lavoro che gli è stata fatta in America e quindi si preparerà a lasciare la città e i suoi amici.

Marco, però, non partirà da solo, dato che Stefania ha scelto di essere al suo fianco in questo momento delicato e al tempo stesso importante della sua vita.

Per tale motivo, quindi, i due ragazzi annunceranno di essere in procinto di lasciare insieme Milano per iniziare questo nuovo percorso di vita in America.

E, prima dell'addio, ci sarà spazio per un incontro tra Marco e Gemma: i due ex fidanzati si rivedranno prima della partenza e, a quel punto, la figlia di Veronica si lascerà andare ad una confidenza.

Marco rivede la sua ex Gemma: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Gemma, infatti, confesserà a Marco che alla luce di come sono andate le cose tra di loro, ha messo definitivamente una pietra sopra al passato, dimostrando così di essere riuscita ad andare avanti, lasciando da parte quel rancore che in un primo momento l'aveva spinta a compiere dei brutti gesti contro la sorellastra Stefania.

E così, Gemma, non potrà fare altro che augurare il meglio sia a lui che a Stefania per questo nuovo progetto di vita insieme che li attende in America.

Occhi puntati anche su Ezio: gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che l'uomo si ritroverà a dover affrontare una situazione particolarmente spinosa, che lo metterà seriamente nei guai.

Ezio si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 dicembre

L'uomo, infatti, confesserà alla sua promessa sposa Veronica che sta stringendo degli accordi con la sua ex Gloria per entrare in affari insieme.

A quanto pare, infatti, Gloria sembra essere interessata a finanziare il nuovo progetto lavorativo di Ezio, mettendogli a disposizione una ingente somma di denaro.

Tale rivelazione, però, finirà per colpire amaramente Veronica: la mamma di Gemma non sarà affatto felice per questa nuova collaborazione che vedrebbe Ezio di nuovo al fianco della sua ex, per un'intera giornata.

Di conseguenza, Veronica deciderà di mettere alle strette Ezio: dovrà scegliere se stare con lei oppure portare avanti questo progetto lavorativo al fianco della sua ex. Quale sarà la scelta finale del dottor Colombo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione 2022/2023.