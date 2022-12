Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nei prossimi episodi della fiction ci saranno graditi ritorni e possibili dipartite. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Ludovica Brancia rientrerà e anche Tancredi Di Sant'Erasmo arriva a Milano. Nel frattempo, Stefania Colombo e Marco Di Sant'Erasmo vorranno lasciare il capoluogo lombardo, per trasferirsi a Washington.

Il Paradiso delle signore, trame: Ludovica torna a Milano

Ludovica Brancia ha lasciato Milano da qualche mese ed è partita per una vacanza in Grecia con Ferdinando Torrebruna.

La figlia di Flavia aveva lasciato Marcello ed era capitolata fra le braccia dell'imprenditore partenopeo. Nelle recenti puntate della fiction di Rai 1, Barbieri aveva manifestato l'intenzione di volere riconquistare, a tutti i costi, la sua ex fidanzata. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Marco e Stefania escono di scena e Ludovica torna in città ma, al momento, non è chiaro se rientrerà a Milano in compagnia di Ferdinando o se sarà sola. Inoltre, attualmente, non è trapelato nessun indizio in merito ad un eventuale ritorno di fiamma fra Brancia e Barbieri.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Tancredi arriva a Milano

Nel frattempo, nelle prossime puntate della fiction di Rai, Tancredi Di Sant'Erasmo arriverà nel capoluogo lombardo.

L'arrivo del nipote di Adelaide potrebbe portare scompiglio nella vita di Matilde. A tal proposito, Frigerio, nell'ultimo periodo, ha legato molto con Vittorio Conti e ha manifestato di avere divergenze con il consorte. Pertanto, nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Vittorio e il fratello di Marco potrebbero contendersi Matilde.

Al momento, inoltre, non è chiaro se Conti e Di Sant'Erasmo avranno a che fare anche per motivi lavorativi o meno.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Stefania e Marco vogliono trasferirsi

Per due personaggi che arriveranno in città, due volti storici della fiction di Rai 1 si prepareranno a trasferirsi all'estero. A tal proposito, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Stefania e Marco vorranno lasciare l'Italia, per andare negli Stati Uniti.

Nell'episodio andato in onda il 25 novembre, Di Sant'Erasmo aveva confidato alla sua fidanzata di avere ricevuto un importante incarico, come corrispondente estero a Washington. Prima di accettare la proposta di lavoro, Marco aveva chiesto a Stefania cosa ne pensasse e aveva manifestato l'intenzione di andare a vivere all'estero con lei. Le indiscrezioni diffuse in rete annunciano che i due giornalisti daranno le dimissioni e vorranno trasferirsi oltreoceano, ma non è detto che la coppia andrà a vivere negli Stati Uniti, perché potrebbe esserci qualche imprevisto o colpo di scena a cambiare i piani dei due innamorati.