L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore nella settimana 12-16 dicembre si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti, il quale avrà modo di rivedere la sua ex Marta Guarnieri.

Stefania, invece, si ritroverà in grande difficoltà dopo lo scontro al vetriolo che si verificherà tra sua mamma e Veronica, motivo per il quale metterà in dubbio la sua partenza con Marco per gli Stati Uniti d'America.

Vittorio rivede Marta e scopre cosa vuole: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Marta tornerà a farsi sentire.

Dopo un lungo periodo di assenza e silenzio, Marta telefonerà a Vittorio.

Marta chiederà a Vittorio di raggiungerla al più presto in Francia per potergli parlare da vicino e il proprietario del grande magazzino deciderà di acconsentire alla sua richiesta.

I due avranno modo di rivedersi e nel momento in cui tornerà in città, Conti confesserà che Marta gli ha chiesto di annullare al più presto il loro vincolo matrimoniale.

Gloria e Veronica ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, della settimana fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Gloria deciderà di affrontare Veronica, dato che quest'ultima non sembra essere per nulla contenta della nuova collaborazione tra lei ed Ezio.

Gloria vuole aiutare il suo ex ad aprire un'attività tutta sua e in tal modo farlo diventare un imprenditore a tutti gli effetti, ma questa ritrovata serenità tra i due metterà a durissima prova Veronica.

Tra le due donne ci sarà un acceso scontro che finirà per creare tensioni anche in casa Colombo: tra Ezio e Veronica ci sarà una lite particolarmente furiosa, che metterà in crisi anche Stefania.

Stefania in forte crisi: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

La giovane venere del grande magazzino è in procinto di partire per gli Stati Uniti d'America insieme a Marco, ma questa situazione familiare finirà per mettere in discussione il suo nuovo progetto di vita.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 16 dicembre rivelano che Stefania sarà intenzionata a rinunciare alla sua partenza per l'America, per non lasciare i suoi genitori da soli in questo momento così delicato.

Occhi puntati anche su Maria, che in queste nuove puntate della soap opera farà i conti con una brutta notizia: i prototipi della nuova collezione arriveranno al magazzino, ma l'abito disegnato da lei non c'è. Un duro colpo per Maria, che potrà contare sul sostegno di Vito.