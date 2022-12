Le anticipazioni di Uomini e donne per la settimana dal 5 al 9 dicembre rivelano che ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda del talk show, il quale sarà in onda solo fino a mercoledì 7 dicembre.

I colpi di scena, però, non mancheranno dato che in queste nuove puntate del talk show di Maria De Filippi, è previsto il ritorno in studio della dama Ida Platano, la quale non si farà problemi a smascherare il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Cambio programmazione per Uomini e donne dal 5 al 9 dicembre 2022

Nel dettaglio, la nuova settimana di messa in onda di Uomini e donne sarà caratterizzata da un cambio programmazione in daytime.

Il talk show, infatti, non sarà in onda per tutta la settimana dal 5 al 9 dicembre, ma verrà trasmesso solo fino a mercoledì 7.

L'8 e 9 dicembre, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi risulta sospeso dalla programmazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset.

Per il Ponte dell'Immacolata, quindi, il programma non verrà proposto in daytime e tornerà in onda regolarmente a partire da lunedì 12 dicembre, come sempre nella consueta fascia oraria del primo pomeriggio.

Ida Platano ritorna in studio e smaschera Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 5-7 dicembre

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di Uomini e donne previste su Canale 5 dal 5 al 7 dicembre 2022? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida.

La dama siciliana, a distanza di alcuni giorni dalla scelta finale che l'ha portata ad abbandonare il programma con Alessandro Vicinanza, rimetterà piede in trasmissione e si confronterà anche con il suo ex Riccardo.

I colpi di scena non mancheranno, dato che sarà proprio Ida a smascherare Riccardo per quanto è successo subito dopo la registrazione della sua scelta finale.

La dama siciliana, infatti, racconterà di aver ricevuto dei messaggi da parte del suo ex fidanzato: una verità che, fino a questo momento, non era mai venuta a galla, dato che Riccardo non aveva detto di aver riscritto alla sua ex dopo la scelta.

Riccardo Guarnieri in lacrime e lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne 5-7 dicembre

In studio non mancheranno le critiche nei confronti del cavaliere: le anticipazioni di Uomini e donne dal 5 al 7 dicembre 2022, rivelano che Riccardo verrà pesantemente attaccato da Gianni Sperti e, nel momento in cui Ida e Alessandro balleranno insieme al centro dello studio, deciderà di andare via.

Il cavaliere, in lacrime, abbandonerà lo studio di Uomini e donne, probabilmente provato ancora una volta dalle critiche che gli sono state mosse contro e da questo ritorno in studio della sua ex Ida, ormai felicemente fidanzata al fianco di Alessandro.