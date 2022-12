Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ezio e Gloria, dato che tra i due si riaccenderà la fiamma della passione.

Occhi puntati anche su Armando che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, inizierà ad avere dei dubbi e sospetti sul conto di Vito Lamantia. Spazio anche alle vicende di Marcello, pronto e deciso a riconquistare il cuore della sua ex Ludovica.

Ezio cede con la sua ex Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 19-23 dicembre 2022, rivelano che tra Ezio e la sua ex Gloria ci sarà un momento di intimità.

I due, infatti, cederanno alla passione e si lasceranno andare ad un bacio appassionante anche se preferiranno non far sapere nulla in giro e in tal modo eviteranno di creare ulteriori problemi con Veronica.

Intanto, la mamma di Gemma, malgrado le paure e i dubbi sulla collaborazione tra Ezio e Gloria, deciderà di accettare il nuovo percorso professionale del futuro sposo, ma gli chiederà di tornare di nuovo a casa e quindi tornare a vivere insieme come accadeva fino a poco tempo fa.

Di conseguenza, Gloria si ritroverà a fare da spettatrice a questa ritrovata serenità tra il suo ex Ezio e Veronica: riuscirà a mantenere il segreto sul loro bacio?

Armando indaga sul passato di Vito: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 23 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vito.

Il giovane contabile comincerà ad attirare i sospetti di Armando: il capo-magazziniere si renderà conto che ci sono dei lati oscuri del passato del contabile che non sono ancora venuti a galla e, per tale motivo, deciderà di indagare per scoprire la verità.

Occhi puntati anche su Marcello: il giovane ragazzo dopo aver rivisto Ludovica deciderà di farsi avanti e di confessarle la verità sui sentimenti che prova nei suoi confronti.

Marcello combatte per Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre 2022

Marcello confermerà così di non essere riuscito a lasciarsi alle spalle le belle emozioni vissute con Ludovica durante la loro relazione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 23 dicembre rivelano che, nonostante questa dichiarazione d'amore inaspettata, Ludovica dimostrerà di aver voltato pagina e confermerà di non provare più sentimenti nei suoi confronti.

Un duro colpo per Marcello che, tuttavia, deciderà di non incassare il colpo senza lottare: il giovane Barbieri deciderà di organizzare un evento speciale che possa permettergli di riconquistare il cuore di Ludovica e, per tale motivo, chiederà aiuto alla contessa.