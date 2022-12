Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 dicembre 2022? Le anticipazioni della soap rivelano che tra Ezio e la sua ex Gloria si riaccenderà la fiamma della passione anche se, i genitori di Stefania, si ritroveranno ben presto a mettere da parte quanto è accaduto.

Irene, intanto, continuerà a soffrire per la partenza della sua amica del cuore Stefania, ormai pronta ad intraprendere il suo nuovo percorso di vita in America.

Spazio poi alle vicende di Marcello che si darà da fare per corteggiare la sua ex Ludovica mentre Vittorio chiuderà definitivamente con Marta e Armando indagherà su Vito.

Ezio e Gloria in intimità: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 19 al 23 dicembre 2022 rivelano che Ezio e Gloria si ritroveranno a vivere un momento di intimità e passione insieme.

Tra i due, infatti, scatterà un intenso bacio che finirà per riportarli alla magia dei vecchi tempi, quando erano felici e innamorati.

Un momento che creerà non poco imbarazzo tra i due ex coniugi, dato che ormai Ezio è felicemente fidanzato con Veronica, colei che diventerà a breve sua moglie.

Tuttavia, nonostante questo bacio, Ezio e Gloria si confronteranno per mettere da parte quanto è successo e lasciarsi alle spalle tale momento di intimità, quasi come se non fosse mai accaduto.

Irene soffre per l'addio di Stefania: anticipazioni Il Paradiso al 23 dicembre

Intanto, Veronica chiederà ad Ezio di tornare a casa e così di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Un invito che Ezio accetterà, pur ribadendo alla donna che non rinuncerà alla sua collaborazione con Gloria, perché intende portare avanti il sogno di mettersi in proprio e aprire un'attività tutta sua.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Irene: la giovane venere si mostrerà sofferente e provata per la partenza della sua amica Stefania, che ha lasciato un grande vuoto nel suo cuore.

Ecco allora che le amiche di Irene, chiederanno ad Alfredo di starle vicino in questo momento così complicato, dato che la venere appare spenta e poco motivata anche nel lavoro.

Vittorio chiude con Marta e toglie la fede: spoiler Il Paradiso delle signore

Un invito che Alfredo coglierà al volo, complice anche il suo spiccato interesse nei confronti della venere. Riuscirà a conquistarla? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Occhi puntati anche su Vittorio che, dopo l'incontro con Marta, prenderà una decisione importante e del tutto inaspettata: si toglierà la fede.

Il proprietario del Paradiso delle signore, infatti, si mostrerà in pubblico senza la fede nuziale: un dettaglio che verrà subito notato da Matilde, la quale si renderà conto che Vittorio ha messo definitivamente un punto al suo matrimonio.

I riflettori in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, saranno puntati anche sulle vicende del giovane Vito.

Vito nasconde dei segreti: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore al 23 dicembre 2022, rivelano che Armando farà delle scoperte bomba sul suo conto.

Il capo-magazziniere, infatti, verrà a sapere che Vito non è stato del tutto sincero e nasconde dei segreti. Una scoperta che metterà in crisi Armando, preoccupato anche per la frequentazione tra Vito e Maria.

A tal proposito, quindi, il capo-magazziniere deciderà di presentarsi ad un appuntamento che Vito aveva fissato con la giovane Puglisi, facendogli una "sorpresa" del tutto inattesa.

Il compagno di Agnese vuole vederci chiaro e, soprattutto, vuole scoprire la verità sul conto di Vito e quali segreti che custodirebbe e, per prima cosa, inizierà ad indagare nel suo passato.

Nei prossimi episodi della soap opera, ci sarà spazio anche per una battuta di Gramini che metterà in crisi Ferdinando Torrebruna. Il ricco armatore, infatti, si renderà conto che c'è qualcosa di non detto sul conto di Flavia, la mamma della sua fidanzata Ludovica e inizierà ad avere dei seri sospetti.