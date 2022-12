L'appuntamento con Uomini e donne nella settimana 19-23 dicembre subirà delle variazioni di programmazione e, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, sarà trasmessa solo fino a mercoledì 21 dicembre su Canale 5.

Tre appuntamenti che si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena, a partire dalle vicende di Riccardo Guarnieri che deciderà di non arrendersi con la dama Gloria.

Grande delusione, invece, per i fan di Pinuccia che speravano di rivederla in trasmissione: la dama di Vigevano risulta fuori dal cast.

Cambio programmazione Uomini e donne dal 19 al 23 dicembre 2022

Nel dettaglio, la settimana di programmazione di Uomini e donne dal 19 al 23 dicembre 2022, subirà delle modifiche in vista dell'inizio del periodo natalizio.

Di conseguenza, eccezionalmente per questa volta, la trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 andrà in onda solo per tre giorni, da lunedì a mercoledì.

Il 21 dicembre sarà trasmessa l'ultima puntata di quest'anno del talk show che, successivamente, andrà in pausa per due settimane e tornerà in onda a partire dal prossimo gennaio 2023.

Il 22 e 23 dicembre, alle 14:45, ci sarà spazio per la striscia del daytime di Amici 22 che si ritroverà così a prendere il posto di Uomini e donne in questi due giorni.

Riccardo non si arrende con Gloria: anticipazioni Uomini e donne 19-21 dicembre

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne previste dal 19 al 21 dicembre? Le anticipazioni del talk show pomeridiano Mediaset rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese riprenderà in mano le redini del suo legame con Gloria, dopo che lui stesso scelse di chiudere questa frequentazione che sembrava stesse andando nel migliore dei modi.

Riccardo, resosi conto dello sbaglio fatto, proverà a rimediare e si presenterà sotto casa di Gloria assieme a suo nipote, speranzoso di poter "sorprendere" la dama e ottenere così il suo perdono.

Riccardo viene rifiutato: anticipazioni Uomini e donne

Peccato, però, che la reazione di Gloria sarà categorica: la dama non avrà alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, dimostrando così di voler mettere anche lei una pietra sopra a questa frequentazione e si rifiuterà di prendere parte all'incontro che avrebbe voluto Riccardo.

Insomma se Riccardo sperava di trascorrere le feste di Natale in compagnia di Gloria, dovrà mettersi l'anima in pace, dato che la dama ha preferito non assecondare i suoi comodi.

Novità per Gemma che, nel corso dei prossimi appuntamenti del talk show, avrà modo di conoscere un nuovo cavaliere di appena 52 anni.

Pinuccia cacciata dal parterre over: anticipazioni Uomini e donne 19-21 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne nella settimana 19-21 dicembre 2022, rivelano che non si assisterà al ritorno in scena di Pinuccia.

Dopo lo scontro con Alessandro e la successiva sfuriata di Maria De Filippi, la dama di Vigevano è stata cacciata dalla trasmissione.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, Pinuccia non dovrebbe più tornare nello studio del talk show dei sentimenti di Canale 5.

La sua sfuriata, questa volta, le è costata cara e l'aver messo in difficoltà Alessandro ha scatenato la furia della conduttrice, che in trasmissione non si era fatta problemi a bacchettare la dama di Vigevano, accusandola di essere esagerata.

Insomma, un finale amaro per Pinuccia che prima degli scontri con il 92enne Alessandro, era stata già protagonista di siparietti infuocati con Tina Cipollari e spesse volte le due si sono ritrovate ai ferri corti in studio.