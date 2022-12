L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato il 20 e 21 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Marcello deciderà di farsi avanti con l'ex Ludovica, confessandole i sentimenti che prova ancora nei suoi confronti.

Occhi puntati anche sulla contessa, perché Adelaide deciderà di interrogare Matilde sul suo rapporto con Vittorio Conti, per cercare di scoprire cosa bolle in pentola.

Ezio e Gloria si rivedono dopo il bacio: anticipazioni Il Paradiso 20-21 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 del 20 dicembre rivelano che Irene sarà ancora profondamente scoraggiata dalla partenza dell'amica Stefania.

Vittorio si dedicherà a una nuova campagna pubblicitaria del il grande magazzino e avrà intenzione di arruolare una star del cinema come testimonial.

Occhi puntati anche su Ezio e Gloria: dopo il bacio che c'è stato tra loro, i due avranno un nuovo confronto per capire il da farsi.

I due metteranno a punto la strategia da seguire in futuro dopo questo momento di intimità che hanno vissuto insieme e alla fine decideranno di far finta che non sia successo nulla, così da non stravolgere le loro vite.

Marcello si fa avanti con Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 20 dicembre

Spazio anche alle vicende di Marcello: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 20 dicembre rivelano che il giovane non riuscirà a far finta di nulla con la sua ex fidanzata Ludovica, motivo per il quale si farà coraggio per farsi avanti.

Barbieri, in questa nuova puntata della soap opera, approfitterà dell'assenza di Ferdinando per confessarle di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Quell'amore che provava non è svanito del tutto e finalmente riuscirà a liberarsi di questo "peso" che porta sul cuore.

Peccato che la reazione di Ludovica non sarà delle migliori: ormai ha voltato pagina con Torrebruna, motivo per il quale rifilerà un sonoro rifiuto a Marcello, che farà i conti con l'ennesima delusione sentimentale.

Adelaide interroga Matilde: anticipazioni Il Paradiso del 21 dicembre 2022

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 dicembre rivelano che Adelaide inizierà ad avere dei dubbi "sull'amicizia speciale" tra Matilde e Vittorio.

Per tale motivo la contessa inizierà a indagare e interrogherà Matilde per scoprire l'entità del legame tra i due.

Gemma, invece, spingerà sua mamma a essere meno dura nei confronti di Ezio e la donna accetterà il suo consiglio.