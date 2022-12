La fortunata serie televisiva Il Paradiso delle signore che andrà in onda anche durante le vacanze di Natale, regalerà sicuramente nuove soddisfazioni grazie agli ottimi riscontri in termini di ascolti. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nell’episodio in programmazione su Rai Uno il 21 dicembre 2022, raccontano che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) interrogherà la parente Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) sul legame che ha instaurato con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 21 dicembre: Veronica ascolta il consiglio della figlia, Irene trova una lettera di Stefania

Nella sessantatreesima puntata della soap opera di successo che i telespettatori avranno modo di vedere su Rai Uno mercoledì 21 dicembre come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, la contessa Adelaide dopo essersi sicuramente indispettita farà delle domande alla parente Matilde sul suo rapporto con Vittorio.

Intanto Gemma (Gaia Bavaro) dopo aver appreso da Don Saverio (Andrea Lolli) che Ezio (Massimo Poggio) poteva tornare a casa, spingerà la madre Veronica (Valentina Bartolo) a essere meno rigida con il compagno: quest’ultima metterà in pratica il consiglio della figlia.

Nel contempo Irene (Francesca De Fa) inizierà a guardare con occhi diversi il suo corteggiatore Alfredo (Gabriele Anagni), dopo essersi lasciata confortare dallo stesso durante il suo ennesimo cedimento emotivo. Cipriani non appena tornerà a casa per disfare il letto dell’ormai ex coinquilina Stefania (Grace Ambrose) troverà una lettera dell’amica sotto il cuscino, in cui ci sarà un biglietto aereo per l’America a suo nome.

Marcello sempre più deciso a riconquistare Ludovica, Vittorio e Matilde incontrano la Martinelli

Successivamente Marcello (Pietro Masotti) sarà ancora più deciso a riconquistare la sua ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena), pur essendo rimasto deluso per come ha reagito quando le ha detto di non averla dimenticata dopo la fine della loro relazione sentimentale.

Intanto Vittorio e Matilde saranno in procinto di partire per incontrare la Martinelli: la complicità tra Conti e la parente della contessa di Sant’Erasmo non sfuggirà, nell’istante in cui proporranno a la Martinelli di posare per la nuova campagna promozionale del grande magazzino milanese.

Spoiler delle prossime puntate: Marta chiede l’annullamento del matrimonio al marito

Intanto nelle puntate in onda dal 12 al 16 dicembre, ci sarà un colpo di scena che coinvolgerà Vittorio. Quest’ultimo mentre sarà impegnato a lanciare la collezione natalizia del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo, si vedrà costretto a raggiungere la moglie Marta (Gloria Radulescu) a Parigi. Quest’ultima farà una richiesta del tutto inaspettata al marito, visto che gli chiederà l’annullamento del loro matrimonio.