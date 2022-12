Da non perdere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda a dicembre 2022. Le anticipazioni svelano che succederà qualcosa di inaspettato tra Ezio e Gloria che cambierà per sempre il loro rapporto e non solo.

Veronica, ignara di tutto, crederà che Ezio si sia ravveduto e sia disposto a fare un passo indietro per il bene della sua famiglia. Ma sarà davvero così?

Ancora una volta, Gloria dovrà fare un sacrificio per non rovinare la finta felicità di Veronica, a costo di mettere da parte la sua. Ma che felicità è quella basata sull'apparenza?

Ezio e Gloria si baciano: Il Paradiso delle Signore 7 nuove anticipazioni

L'evento inaspettato che tanto aspettavano i telespettatori della soap cambierà ogni equilibrio. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Ezio e Gloria si baceranno, ormai incapaci di nascondere i reciproci sentimenti.

Gloria, dopo un iniziale ripensamento, torna così a finanziare il progetto di Ezio, che gli permetterà di mettersi in proprio per commercializzare l'innovativo tessuto denim.

Il signor Colombo è al settimo cielo mentre Gloria, immersa nei suoi pensieri, suscita la curiosità di Armando che, da buon confidente, le chiede che cosa la turbi. La bella Moreau non dice nulla del bacio con Ezio.

Veronica chiede a Ezio di tornare a casa: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Gemma percepisce chiaramente che sta accadendo qualcosa di strano e cerca conforto nell'amico Roberto, che già l'ha aiutata in diverse occasioni. Il bacio tra Ezio e Gloria avrà delle conseguenze inevitabili, anche se per ora resterà un loro segreto.

Ezio informa Veronica del fatto di aver accettato i soldi di Gloria per il suo progetto e, grazie alla mediazione di Gemma, riesce ad ammorbidire la posizione dell'ignara Zanatta.

E così, Veronica, credendo nel suo amore impossibile e disperato, chiede a Ezio di tornare a casa.

Gloria soffre davanti a Veronica ed Ezio: Il Paradiso delle Signore 7 nuove anticipazioni

Ezio non ha alternative. Se non vuole che Veronica sospetti qualcosa, deve tornare a casa come se nulla fosse successo, facendo contenta anche Gemma. Tutto è in bilico.

Come svelano le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Gloria non ci metterà molto a scoprire che Ezio è tornato a casa. Del resto, nemmeno lei può fare nulla, alla luce dell'accordo di mantenere segreto il bacio che li ha visti di nuovo insieme.

Gloria soffre, soffre immensamente. Ancora una volta, deve mettere da parte se stessa e il suo amore, guardando da lontano la famigliola felice che, in realtà, di felice non ha proprio nulla. Solo un cumulo di apparenze e finti sorrisi aleggia in casa Colombo.