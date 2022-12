La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, creata da Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata trasmessa venerdì 16 dicembre, raccontano che nell'atelier milanese arriveranno i capi della nuova collezione. Con grande stupore, però, all'appello mancherà il vestito disegnato da Maria Puglisi (Chiara Russo). Accortosi dell'amarezza che ciò susciterà nella compaesana, Vito Lamantia (Elia Tedesco) inizierà a darsi da fare per ritrovare l'abito perduto.

Nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, inoltre, la sarta di Partanna verrà a conoscenza che il nuovo contabile della boutique meneghina si è accordato in precedenza col signor Puglisi, ovvero il padre di Maria, per prendere quest'ultima in sposa. L'ex di Rocco Amato (Giancarlo Commare), com'è facile intuire, si sentirà raggirata a causa di tali omissioni di Vito.

Matilde potrebbe scoprire che Flora ha fatto sparire l'abito disegnato da Maria

Il ruolo di stilista di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) al Paradiso delle Signore appare decisamente in bilico nel corso dei primi episodi della stagione in essere, in quanto la figlia di Achille (Roberto Alpi) è nel "mirino" sia della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) che di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

Per risalire al pomo della discordia, che ha innescato una sequela di ricatti e vendette, bisogna fare un tuffo nello scorso capitolo della soap, quando il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) aveva messo a parte la cognata di volerla lasciare proprio per la stilista.

Quest'ultima, inoltre, potrebbe essere la fautrice della sparizione dell'abito ideato dalla giovane Puglisi ma, al contempo, verrebbe scoperta dalla moglie di Tancredi (Flavio Parenti).

Maria scoprirà che Vito è il suo promesso sposo

La new entry Vito, divenuto contabile dell'atelier, sta mostrando sinora soltanto il volto romantico del suo personaggio, dimostrandosi più che mai intenzionato a far breccia nel cuore di Maria.

In realtà, però, Lamantia non è stato folgorato dalla bellezza della ricamatrice alla stregua di un colpo di fulmine al primo incontro, ma il ragazzo ne è innamorato da molti anni.

Vito è originario di Montevago e Maria di Partanna, paesini siciliani vicini che hanno fatto sì che il signor Puglisi scegliesse proprio Lamantia come promesso sposo della figlia, senza svelarne l'identità a quest'ultima.

Nei prossimi episodi, infine, Maria verrà a conoscenza che Vito è il ragazzo designato dal padre per sposarla e, scoperta questa tremenda verità, si sentirà raggirata.