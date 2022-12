Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 spiegano cosa succederà nella puntata in onda martedì 13 dicembre, che vedrà protagonista ancora una volta la famiglia Colombo. Gloria (Lara Komar), infatti, andrà da Veronica (Valentina Bartolo) per chiarire la sua posizione, ma tra le due donne ci sarà un duro scontro a cui assisterà Gemma (Gaia Bavaro) . Nel frattempo, le Veneri penseranno alla festa per salutare Stefania (Grace Ambrose) prima della partenza. Ci saranno novità anche per Clara (Elvira Camarrone) che verrà incoraggiata da Alfredo (Gabriele Anagni) a gareggiare in bicicletta, mentre Marcello (Pietro Masotti) si preparerà alla serata in onore di Adelaide (Vanessa Gravina).

Tra Gloria e Veronica ci sarà la resa dei conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 13 dicembre raccontano che nonostante la sua rabbia nei confronti di Ezio, Veronica tenterà di mascherare il suo stato d'animo davanti a sua figlia. Gloria, invece, ripenserà a quanto è accaduto tra suo marito e la signora Zanatta e capirà di aver commesso un errore nell'offrire il suo denaro per il progetto di Colombo. Per questo motivo, Gloria deciderà di andare a parlare con Veronica e chiarire la sua posizione, ma quando sarà di fronte a lei si ritroverà a dover gestire una situazione inaspettata. La compagna di Ezio, infatti, non vorrà sentire ragioni e non sarà per nulla disposta ad ascoltare Gloria, scontrandosi duramente con lei.

Alla forte discussione assisterà Gemma che non si farà vedere, ma racconterà tutto a Stefania che sarà sempre più angosciata all'idea di partire.

Le Veneri organizzeranno una festa di addio per Marco e Stefania

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 13 dicembre vedrà protagonista anche Stefania che avrà molti dubbi sulla sua partenza, e sapere della discussione tra sua madre e Veronica non la aiuterà in questo senso.

Nel frattempo, le sue amiche del grande magazzino penseranno alla festa da organizzare e si confronteranno tra loro per salutare al meglio lei e Marco che presto lasceranno Milano per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti.

Marcello proverà a risollevare l'umore di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 13 dicembre rivelano che Alfredo sarà deciso e proverà a convincere Clara a gareggiare in bicicletta, ma la nipote di Don Saverio non sarà d'accordo e sarà piena di dubbi a riguardo. Infine, per Adelaide sarà sempre più difficile accettare la nuova vita di Umberto accanto a Flora e per questo Marcello proseguirà con i preparativi della serata in onore della Contessa al Circolo.