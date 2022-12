La soap opera daily Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione, tornerà a fare compagnia ai fan affezionati, al consueto appuntamento su Rai 1, a partire dal 12 dicembre. Nel corso dell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 13 dicembre 2022, tra Gloria Moreau e Veronica Zanatta ci sarà un'accesa lite. Quest’ultima avrà un atteggiamento freddo nei confronti dell’ex moglie del compagno Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 13/12: Stefania ha dei dubbi sulla sua partenza da Milano

Nella cinquantasettesima puntata dello sceneggiato in programmazione su Rai 1 martedì 13 dicembre nella solita fascia pomeridiana, Veronica (Valentina Bartolo) nasconderà a Gemma (Gaia Bavaro) il suo evidente fastidio per il fatto che Ezio conti sull’ex moglie Gloria per aprire un’attività in proprio. Stefania (Grace Ambrose), dopo aver annunciato insieme al fidanzato Marco (Moisè Curia) che si trasferiranno in America, manifesterà parecchi dubbi circa la sua partenza.

Intanto le commesse del grande magazzino milanese si confronteranno in vista della festa organizzata da Matilde (Chiara Baschetti) per salutare la giovane aspirante giornalista e Marco.

Marcello organizza una serata in onore della contessa Adelaide, Veronica si rifiuta di ascoltare Gloria

Alfredo (Gabriele Anagni) proporrà a Clara (Elvira Camarrone) di prendere parte a una gara ciclistica: la nipote di Don Saverio (Andrea Lolli) si mostrerà abbastanza titubante e quindi sarà più propensa verso il rifiuto. Marcello (Pietro Masotti), come promesso, organizzerà una serata al Circolo per rendere omaggio alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e con l’obiettivo di sollevarle il morale.

Quest’ultima ovviamente continuerà a essere affranta per il fidanzamento tra Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari).

Gloria Moreau (Lara Komar), quando si renderà conto che forse non è stato corretto da parte sua offrire un aiuto finanziario a Ezio, deciderà di parlare con Veronica per chiarire la sua posizione.

Quest’ultima non vorrà ascoltare per nessuna ragione le parole della capo commessa del grande magazzino. Ad assistere al duro faccia a faccia tra le due donne sarà Gemma e lo farà senza farsi scoprire, La fanciulla non perderà nemmeno tempo per mettere al corrente Stefania della vicenda.