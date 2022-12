Lo sceneggiato di Rai 1 Il Paradiso delle signore torna in onda nella settimana dal 12 al 16 dicembre 2022.

La soap opera sarà regolarmente in onda nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa e, le anticipazioni di lunedì 12 e martedì 13 dicembre, rivelano che ci sarà spazio per la scelta finale di Ezio Colombo, il quale ha deciso di mettersi in proprio dopo essersi licenziato dalla ditta Palmieri.

Anche Stefania e Marco decideranno di prendere in mano le redini della loro vita e annunceranno di essere pronti a trasferirsi stabilmente in America.

Stefania e Marco pronti a partire: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 12 dicembre 2022, rivelano che Ezio rivelerà a Vittorio la sua decisione di mettersi in proprio e di intraprendere un nuovo percorso lavorativo, aiutato economicamente anche dalla sua ex moglie.

Peccato, però, che tale decisione non abbia fatto fare i salti di gioia a Veronica: Ezio deciderà di parlarne con la stessa Gloria, informandola del fatto che la sua promessa sposa non è per niente felice della loro collaborazione.

Anche per Stefania e Marco arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro vita di coppia: i due giovani innamorati annunceranno ad amici e familiari di essere pronti per l'imminente partenza in America.

Marta chiama Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-13 dicembre

Intanto Marcello, dopo aver preso atto del periodo di crisi che sta vivendo la contessa, deciderà di organizzare una cena speciale al Circolo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 dicembre rivelano che, lo scopo del giovane Barbieri, sarà quello di risollevare il morale di Adelaide e far sì che possa lasciarsi alle spalle la cocente delusione che le è stata inflitta da Umberto.

Il colpo di scena di questa puntata della, però, ci sarà nel momento in cui Marta tornerà a farsi sentire: la donna si metterà in contatto con suo marito Vittorio, chiedendogli di raggiungerla al più presto a Parigi.

Veronica soffre, Stefania in crisi: anticipazioni Il Paradiso del 13 dicembre

Inoltre le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 dicembre 2022, rivelano che Veronica proverà a mascherare con sua figlia che tutto vada nel migliore dei modi ma, in realtà, è in crisi per la collaborazione tra Ezio e Gloria.

Stefania si renderà conto che c'è qualcosa che non va in famiglia e, per tale motivo, finirà per mettere in discussione la sua imminente partenza per l'America assieme a Marco.

Intanto, al grande magazzino, le veneri decideranno di organizzare una festa speciale d'addio per Marco e Stefania, così da poterli salutare e augurare loro "buona vita".