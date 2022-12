La soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad offrire diversi colpi di scena al suo pubblico. Gli spoiler dell'episodio che andrà in onda su Rai 1 il 20 dicembre riportano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) si dichiarerà a Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), palesando così l'intenzione di riaverla tra le sue braccia.

Ludovica, quindi, apprenderà che l'ex fidanzato continua a provare dei sentimenti per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20/12: Vittorio vuole ingaggiare una star del cinema

Durante la 62ª puntata de Il Paradiso delle Signore, in programma per martedì 20 dicembre alle 16:05 circa, la venere Clara (Elvira Camarrone) consiglierà ad Alfredo (Gabriele Anagni) di stare accanto a Irene (Francesca De Fa).

Quest'ultima, infatti, continuerà ad essere depressa dopo il trasferimento dell'amica e coinquilina Stefania (Grace Ambrose) negli Stati Uniti con il fidanzato Marco (Moisè Curia).

Alfredo non perderà l'occasione e seguirà il consiglio di Clara, riuscendo a trovare le parole giuste per dare un pizzico di conforto a Cipriani, per la quale ha un debole già da un po' di tempo.

Intanto Vittorio (Alessandro Tersigni) maturerà una nuova idea per il grande magazzino milanese, e penserà di ingaggiare una star del cinema per proporle di posare come testimonial della nuova campagna pubblicitaria dell'azienda.

Ezio e Gloria hanno un chiarimento, Marcello rimane deluso dalla reazione di Ludovica

Don Saverio (Andrea Lolli) si confronterà con Gemma (Gaia Bavaro), facendole sapere che Ezio (Massimo Poggio), il compagno di sua madre Veronica (Valentina Bartolo), in realtà già avrebbe potuto far ritorno a casa.

A proposito di Colombo, avrà modo di chiarirsi con l'ex moglie Gloria (Lara Komar) dopo il bacio che si sono scambiati: i genitori di Stefania decideranno come comportarsi in futuro.

Marcello avrà un intenso confronto con Ludovica: il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) coglierà l'occasione a volo e, approfittando dell'assenza di Ferdinando (Fabio Fulco), troverà il coraggio di dire alla sua ex di non essersi mai dimenticato di lei nonostante la fine della loro storia d'amore.

La giovane Brancia di Montalto avrà una reazione che Barbieri a quanto pare non si sarebbe aspettato, poiché ne resterà piuttosto deluso.

Ricordiamo che, dopo la pausa per lasciare spazio ai mondiali di calcio in Qatar, Il Paradiso delle Signore tornerà in televisione dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 (salvo variazioni di palinsesto).