Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 dicembre, Tancredi arriverà a Milano. In una recente intervista, Flavio Parenti, che presta il volto al fratello di Marco, ha annunciato il suo ingresso nel cast della fiction di Rai 1, rivelando quello che accadrà nelle prossime puntate. A tal proposito, il marito di Matilde darà del filo da torcere a Vittorio Conti e sarà intenzionato a riconquistare la sua consorte.

Il Paradiso delle signore, trama 27/12: Tancredi arriva a Milano

Tancredi Di Sant'Erasmo è stato nominato molto spesso nella fiction pomeridiana di Rai 1, ma il nipote di Adelaide non era ancora apparso sul piccolo schermo.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore, che verrà trasmessa in televisione nel pomeriggio del 27 dicembre, però, ci sarà un colpo di scena, perché il marito di Matilde arriverà a Milano. La data ufficiale dell'entrata nel cast del consorte di Frigerio è arrivata direttamente da Flavio Parenti. In un'intervista, l'attore ha rivelato: ''L'arrivo di Tancredi sarà un vero tsunami''.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Tancredi sconvolge la vita di Matilde e Vittorio

Nel frattempo, Flavio Parenti ha anche aggiunto alcuni dettagli su quanto accadrà ai personaggi de Il Paradiso delle signore, che sono legati a Tancredi Di Sant'Erasmo . Dopo l'arrivo del fratello maggiore di Marco a Milano, ci saranno cambiamenti e stravolgimenti nelle vite di Frigerio e Conti.

A tal proposito, l'interprete del nipote di Adelaide ha spiegato: ''Stravolgerà gli equilibri e anche il flirt tra Matilde e Vittorio Conti, il direttore del magazzino''. Al momento, però, non è chiaro se il nipote della contessa si accorgerà che il direttore dell'atelier si è innamorato di sua moglie o se non farà caso all'interesse di Vittorio per Matilde.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Tancredi e Vittorio hanno differenti vedute

Tancredi e Vittorio non avranno un bel rapporto. Come anticipato da Flavio Parenti, con l'arrivo di Tancredi a Milano, che avverrà nella puntata de Il Paradiso delle signore del 27 dicembre, l'editore e Conti si scontreranno, per via delle differenti vedute sul lavoro.

Se da un lato Di Sant'Erasmo sarà un editore con una mentalità ottocentesca, un po' patriarcale e che non vorrà separarsi da sua moglie, dall'altro lato, Conti sarà più moderno e sarà più di larghe vedute. Nel frattempo, Tancredi vorrà anche fare di tutto per riconquistare la sua amata, per la quale ha messo in pericolo anche la sua vita. Quando il fratello di Marco arriverà nel capoluogo lombardo, avrà un bastone perché sarà portato claudicante, avendo messo in salvo Matilde durante l'incendio della fabbrica di suo padre.