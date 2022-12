Nella puntata di Amici dell'11 dicembre ci saranno graditi ritorni. Le anticipazioni della prossima puntata del talent show di Maria De Filippi rivelano che Kledi e Veronica Peparini saranno presenti in studio, per giudicare le esibizioni dei ballerini. Mattia riceverà una critica da Kadiu, mentre l'ex insegnante e coreografa farà i complimenti a Samu. Nel frattempo, Ludovica Grimaldi verrà eliminata e lascerà la scuola.

Amici, puntata 11/12: Kledi critica Mattia

Nella puntata di Amici, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio dell'11 dicembre, Kledi Kadiu tornerà nel programma di Canale 5, per giudicare le esibizioni di ballo degli alunni.

Come già accaduto in precedenza, i giudici non hanno dato i voti palesi, ma hanno solo fatto commenti a voce, sulle performance degli studenti. L'ex professionista del talent show ha espresso una critica nei confronti di Mattia, affermando che, a detta sua, aveva un'espressione esagerata mentre ballava. Nonostante questo, però, il giudice ha detto all'allievo pugliese di essere molto bravo. L'alunno di Raimondo Todaro ha danzato insieme a Francesca Tocca.

Amici, prossima puntata: Veronica Peparini torna in studio

Oltre a Kledi Kadiu, nella puntata di Amici dell'11 dicembre, tornerà anche Veronica Peparini. L'ex insegnante di ballo del talent sarà presente per giudicare le esibizioni degli allievi della scuola.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la coreografa ha espresso apprezzamenti per alcuni allievi e ne ha criticati altri. A tal proposito, Peparini ha avuto giudizi positivi per Maddalena che, a detta sua, avrebbe non solo la tecnica, ma racconterebbe anche qualcosa quando danza. Riguardo a Megan e Samu, invece, Veronica ha detto che, se dovesse vederli ad un'audizione, non se li farebbe scappare.

Mentre per Rita non c'è stata una valutazione positiva e Veronica Peparini ha detto che non prenderebbe mai la ballerina di Alessandra Celentano, nonostante sia brava.

Amici, tredicesima puntata 11/12: Ludovica Grimaldi eliminata

Purtroppo, nella tredicesima puntata di Amici, che andrà in onda l'11 dicembre, Ludovica Grimaldi sarà eliminata.

L'allieva di Emanuel Lo sarà fuori dalla scuola di Maria De Filippi, a un passo dal serale. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che è stato l'insegnante a volere rinunciare alla sua allieva. Nella prossima puntata, infatti, Ludovica non risulterà ultima nella classifica fatta da Garrison, Veronica Peparini e Kledi, ma sarà ultima nella classifica generale, voluta da Alessandra Celentano. Nelle recenti puntate pomeridiane del programma, l'insegnante di danza classica aveva chiesto alla produzione di potere visionare i voti complessivi e la media di tutti gli allievi, per capire chi fosse nelle ultime posizioni e Ludovica era risultata l'allieva con i voti più bassi. Emanuel Lo aveva chiesto, più volte, a Grimaldi di cercare di mettere una marcia in più ma, evidentemente, gli sforzi della ballerina non sono bastati per conquistarsi la permanenza nella scuola.