Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo agli episodi da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre raccontano che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) deciderà di confessare a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di provare dei profondi sentimenti nei suoi riguardi. Tancredi (Flavio Parenti), invece, non sarà affatto entusiasta vedendo la coniuge protagonista dello spot promozionale del Paradiso, nel frattempo tra il claudicante avvocato e la moglie vi sarà un forte diverbio a Villa Guarnieri.

Il fratello di Marco (Moisè Curia), allo stesso tempo, si dimostrerà intenzionato a conquistare un'altra volta Matilde, col Direttore dell'atelier meneghino che temerà che possa riuscirci. Malgrado non vi sia ancora la data esatta di quando la seguente anticipazione andrà in onda, Vittorio e Matilde prossimamente decideranno di fidanzarsi ma forse, complice l'ingombrante presenza di Tancredi, la nuova coppia sceglierà di farlo in gran segreto.

Tancredi intenzionato a riconquistare Matilde

Ogni storyline sentimentale che si rispetti ha bisogno almeno di un terzo incomodo, colui che rende il tutto più pepato, e tale figura pare possa essere rappresentata dall'avvocato Tancredi che, dopo essere stato nominato innumerevoli volte, giungerà a Milano con l'intenzione di riconquistare Matilde.

Obiettivo che, come anticipato, non sarà molto congeniale a Vittorio, il quale si è invaghito della nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), come confessato dall'uomo stesso all'amico Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Vittorio e Matilde si fidanzeranno in gran segreto

Se da una parte Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) ha chiesto l'annullamento del matrimonio tra lei e Vittorio, rendendo di fatto Conti un uomo libero appena la burocrazia farà il suo corso, dall'altra parte Matilde è ancora legalmente sposata con Tancredi.

Tale differenza non è da sottovalutare, in quanto Frigerio nel caso di una storia con Vittorio si troverebbe in una posizione alquanto scomoda legalmente.

Detto ciò, nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, Matilde e Vittorio decideranno di fidanzarsi, dopo essersi innamorati l'uno dell'altra con tempistiche differenti.

Consci dei rischi che il loro fidanzamento comporterebbe qualora uscisse allo scoperto, il gestore del grande magazzino milanese a la nuova testimonial della campagna promozionale manterranno segreta la loro fresca unione sentimentale.