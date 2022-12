Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli, per l'episodio che sarà trasmesso venerdì 23 dicembre, evidenziano che Gloria Moreau (Lara Komar) non potrà che limitarsi a osservare l'apparente ritorno della quiete in casa Colombo. Vito Lamantia (Elia Tedesco) chiederà a Maria Puglisi (Chiara Russo) di uscire insieme, mentre Armando Ferraris inizierà a indagare sul passato di Vito.

Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco) inizierà a pensare che Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) nasconda qualche verità in merito a Flavia Brancia Di Montalto (Magdalena Grochowska). Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), in ultimo, riuscirà a convincere Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) a posare come modella per la campagna promozionale della nuova collezione del Paradiso delle Signore.

Gloria noterà come a casa Colombo sia tornato il sereno

Gli spoiler della fiction daily di Rai 1, riguardo la puntata del 23 dicembre, anticipano che da quando Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) ha deciso di accettare la società tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria, quest'ultima non potrà che limitarsi a osservare come la ritrovata convivenza tra Teresio e la mamma di Gemma (Gaia Bavaro) profumi di quiete ritrovata.

Vito deciderà di farsi avanti con Maria, invitando la giovane sarta a uscire. All'appuntamento, però, il contabile dell'atelier meneghino troverà il capo magazziniere che, sempre più scettico nei suoi riguardi, inizierà a indagare sul passato del ragazzo di Montevago.

Vittorio riuscirà a convincere Matilde a essere la testimonial per la campagna pubblicitaria del Paradiso

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio che andrà in onda venerdì 23 dicembre evidenziano che Fiorenza si tradirà con una battuta dalla quale Ferdinando intuirà che la stessa nasconda dei segreti riguardanti Flavia.

Sebbene non abbia ancora tutte le carte in mano per confermarlo, l'intuizione dell'ex armatore sarà giusta, in quanto la cugina di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) ha architettato, proprio insieme alla mamma di Ludovica (Giulia Arena), un modo per estorcere del denaro a Di Torrebruna.

Nella scorsa stagione Fiorenza e Flavia avevano fatto credere a Ferdinando che la signora Brancia necessitasse di costose cure mediche oltreoceano, spingendo l'uomo a finanziare il fittizio intervento in questione.

Vittorio riuscirà a convincere Frigerio a posare come modella nella campagna promozionale dell'atelier milanese.